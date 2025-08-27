Відео
Легендарний Ортіс не вважає Усика найкращим боксером світу

Легендарний Ортіс не вважає Усика найкращим боксером світу

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 11:20
Ортіс розкрив секрет перемоги над Усиком
Луїс Ортіс на тренуванні. Фото: instagram.com/luiskingkong1979/

Відомий кубинський боксер Луїс Ортіс поділився думкою про українця Олександра Усика. Ветеран не вважає чемпіона світу найкращим представником цього спорту сучасності.

Ортіс пояснив, як можна впоратися з Усиком на рингу в інтерв'ю YouTube-каналу Студія боксу Віктора Ялимова.

Луїс Ортіс продовжує активно стежити за ситуацією в суперважкій вазі. Кубинський боксер відзначив досягнення Олександра Усика, який володіє всіма чотирма головними поясами в дивізіоні. Проте 46-річний кубинець вважає, що статус абсолютного чемпіона ще не означає беззаперечного лідерства.

Читайте також:
Александр Усик
Олександр Усик після перемоги. Кадр із відео

Що Ортіс сказав про Усика

Колишній претендент на титул пояснив, що в українця є слабкі місця, але скористатися ними може тільки дуже технічний суперник. На його думку, саме рівний за рівнем майстерності боксер здатен скласти українцю справжню конкуренцію.

Також Ортіс наголосив, що сила чи агресія самі по собі не допоможуть. Щоб змістити Усика з вершини, потрібно діяти холоднокровно та грамотно, повторюючи кожен рух і не даючи шансів на помилки.

"Мені подобається стиль Усика, але я ніколи не назву його найкращим, поки сам залишаюся в боксі. Він чудовий чемпіон, його поважають у всьому світі, але я, як і раніше, вважаю себе загрозою. Я розумію, яким чином можна боксувати проти нього, і це не сила, а техніка. Усик знає, хто я, і він розуміє, який бокс у Кінг-Конга", — заявив Ортіс.

Нагадаємо, після перемоги над Даніелем Дюбуа Олександра Усика помітили на вечірці за участю зірок українського шоубізнесу.

Юрій Захарєєв поділився своєю думкою про можливі поєдинки Олександра Усика з провідними боксерами дивізіону.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
