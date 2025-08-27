Відео
Головна Спорт Усик запалив на вечірці, заспівавши з Іво Бобулом — відео

Усик запалив на вечірці, заспівавши з Іво Бобулом — відео

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 07:31
Усик заспівав із Іво Бобулом і запалив на вечірці разом із дружиною — відео
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик в Україні продовжує відпочивати після виснажливих боїв та тренувальних таборів за останні кілька років. Тому в Києві він грає в футбол, падл та організовує вечірки.

Цього разу Олександр разом з дружиною влаштували благодійну вечірку, на якій довелося запалити. Відео з заходу опублікувала в Instagram Яна Павлова.

Читайте також:

Усики запалили на вечірці

Найбільш запальним на вечірці вийшов дует Усика та Іво Бобула на сцені, які виконали хіт "Розмова з тобою". Боксер виглядав дуже енергійно та харизматично.

Після цього Олександр під пісні Іво Бобула продовжував запалювати в глядацькому залі.

Також під пісні Дмитра Монатіка в глядацькому залі запалювала Катерина Усик. Ймовірно, їй сучасна музика може бути ближче ніж безсмертні хіти минулого.

Крім Іво Бобула та Монатіка на сцені вечірки також виступив DREVO, який заспівав хіт 2025 року "Смарагдове небо", і Надія Дорофеєва, під пісні якої Олександр щоразу видає яскраві танці.

Нагадаємо, раніше помер колишній суперник Володимира Кличка та інших легенд боксу.

Український боксер Юрій Захарєєв дав прогноз на бої Усика з усіма топовими боксерами своєї вагової категорії.

Олександр Усик благодійність пісня українські боксери Іво Бобул
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
