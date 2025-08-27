Видео
Главная Спорт Усик зажег на вечеринке, спев с Иво Бобулом — видео

Усик зажег на вечеринке, спев с Иво Бобулом — видео

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 07:31
Усик спел с Иво Бобулом и зажег на вечеринке вместе с женой — видео
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик в Украине продолжает отдыхать после изнурительных боев и тренировочных лагерей за последние несколько лет. Поэтому в Киеве он играет в футбол, падл и организовывает вечеринки.

На этот раз Александр вместе с женой устроили благотворительную вечеринку, на которой пришлось зажечь. Видео с мероприятия опубликовала в Instagram Яна Павлова.

Читайте также:

Усики зажгли на вечеринке

Самым зажигательным на вечеринке получился дуэт Усика и Иво Бобула на сцене, которые исполнили хит "Разговор с тобой". Боксер выглядел очень энергично и харизматично.

После этого Александр под песни Иво Бобула продолжал зажигать в зрительном зале.

Также под песни Дмитрия Монатика в зрительном зале зажигала Екатерина Усик. Вероятно, ей современная музыка может быть ближе, чем бессмертные хиты прошлого.

Кроме Иво Бобула и Монатика, на сцене вечеринки также выступили DREVO, спевший хит 2025 года "Изумрудное небо", и Надежда Дорофеева, под песни которой Александр каждый раз выдает яркие танцы.

Напомним, ранее умер бывший соперник Владимира Кличко и других легенд бокса.

Украинский боксер Юрий Захареев дал прогноз на бои Усика со всеми топовыми боксерами своей весовой категории.

Александр Усик благотворительность песня украинские боксеры Иво Бобул
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
