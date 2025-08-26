Видео
Умер бывший соперник Владимира Кличко

Дата публикации 26 августа 2025 22:59
Умер бывший соперник Кличко Бико Ботовамунгу
Бико Ботовамунгу. Фото: heute.at

В мире профессионального бокса очередная потеря. Умер бывший супертяжеловес Бико Ботовамунгу, который дрался со многими известными супертяжеловесами.

О смерти бывшего боксера сообщил портал boxingscene.com.

Бико Ботовамунгу
Бико Ботовамунгу. Фото: boxingscene.com

Умер соперник Кличко в скандальном поединке

Конголезец с гражданством Австрии, проигравший Риддику Боу во втором раунде Олимпийских игр 1988 года в Сеуле и Владимиру Кличко в 1997-м, умер в возрасте 68 лет.

Ботовамунгу умер 24 августа в возрасте 68 лет. Причины смерти не указываются.

Через четыре года после поражения от Боу, который впоследствии получил серебряную медаль, Ботовамунгу стал профессионалом. В своих первых 11 боях он выиграл восемь, но потерпел поражение по очкам от перспективного Криса Берда. С тех пор, хотя все его победы на профессиональном ринге были нокаутами, Ботовамунгу преимущественно выступал как "джорнимен".

В 1997 году он провел бой против Владимира Кличко. В пятом раунде его тренерский угол начал спорить с рефери, утверждая, что украинец применяет запрещенные приемы. После нескольких предупреждений, когда они не покинули ринг, рефери зафиксировал победу в пользу Кличко.

Умерший проигрывал Вилли Фишеру, Кори Сандерсу, Лаймону Брюстеру, Альберту Сосновскому и Луану Красники. Ботовамунгу завершил карьеру в 2004 году с рекордом из 10 побед, 10 нокаутами, 15 поражений и одной ничьей.

Напомним, ранее непобедимый чемпион мира по боксу Александр Усик оказался на высоком месте среди самых богатых атлетов мира.

В финале Бриллиантовой лиги украинские легкоатлетки Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут соревноваться за золотые медали.

Андрей Дорошенко
