Фонд Сэра Бобби Чарльтона профинансировал футбольную школу для детей в Украине

Легенда сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Сэр Бобби Чарльтон умер 21 октября 2023 года в возрасте 86 лет. Однако, даже после смерти он помогает людям во всем мире.

Перед смертью Чарльтон оставил средства на благотворительные цели. Часть из его денег пошла на создание футбольной школы для детей в Украине, сообщил портал The Mirror.

Сэр Бобби Чарльтон помог украинским детям

Инициатива Чарльтона, известная как "United Together", реализуется его благотворительным фондом совместно с ФК "Шахтер".

Проект позволяет детям в возрасте от 7 до 17 лет, проживающим в зоне боевых действий, в частности в Запорожье, трижды в неделю бесплатно заниматься футболом, забывая о войне хотя бы на час. При этом, воздушные тревоги часто прерывают тренировки, напоминая о реалиях конфликта.

Сотрудники футбольной школы рассказали, что многие дети приходили замкнутыми или напуганными из-за событий в стране, но благодаря тренировкам они улыбаются, заводят друзей и ставят цели.

Чарльтон, который выжил в авиакатастрофе в Мюнхене 1958 года, сыграл 758 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил 249 голов и стал ключевой фигурой в удачном выступлении Англии на ЧМ-1966.

