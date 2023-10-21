На 86 году жизни скончался легендарный британский футболист Бобби Чарльтон

Сэр Бобби Чарльтон. Фото: Reuters

На 86 году жизни скончался чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон. Пока обстоятельства смерти неизвестны.

По этому сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Умерла легенда футбола

В течение 17 лет Бобби выступал в составе футбольного клуба "Манчестер Юнайтед". В 606 матчах за "красных дьяволов" он забил 199 голов.

В 1966 году Чарльтон в статусе капитана привел сборную Англии к победе на домашнем чемпионате мира. На том турнире легендарный футболист забил три гола, два из которых в полуфинале с Португалией.

По итогам 1966 года Чарльтон был признан лучшим игроком Европы и получил "Золотой мяч".

Ранее мы рассказывали, что из-за войны войны для футбольных клубов возникли проблемы с логистикой. Именно по этой причине киевское "Динамо" провалило прошлый сезон.

Напомним, что главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что больше не собирается продлевать контракт с английским клубом. Он сообщил, кто может возглавить "горожан" через несколько лет.