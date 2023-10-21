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На 86 році життя помер легендарний британський футболіст Боббі Чарльтон

21 жовтня 2023 18:40
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На 86 році життя помер легендарний британський футболіст Боббі Чарльтон
Сер Боббі Чарльтон. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На 86 році життя помер чемпіон світу з футболу 1966 року у складі збірної Англії Боббі Чарльтон. Наразі обставини смерті невідомі.

Ппо це повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Померла легенда футболу

Протягом 17 років Боббі виступав у складі футбольного клубу "Манчестер Юнайтед". У 606 матчах за "червоних дияволів" він забив 199 голів.

У 1966 році Чарльтон у статусі капітана привів збірну Англії до перемоги на домашньому чемпіонаті світу. На тому турнірі легендарний футболіст забив три голи, два з яких у півфіналі з Португалією.

За підсумками 1966 року Чарльтон був визнаний найкращим гравцем Європи та отримав "Золотий м’яч".

Раніше ми розповідали, що через війну для футбольних клубів виникли проблеми з логістикою. Саме з цієї причини київське "Динамо" провалило минулий сезон.

Нагадуємо, що головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола натякнув, що більше не збирається продовжувати контракт з англійським клубом. Він повідомив, хто може очолити "містян" за кілька років.

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