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Колишній тренер "Шахтаря" очолить "Манчестер Сіті" після Гвардіоли

20 жовтня 2023 21:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Колишній тренер "Шахтаря" очолить "Манчестер Сіті" після Гвардіоли
Філ Фоден та Ерлінг Холанд. Фото: Reuters/John Sibley
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола натякнув, що більше не збирається продовжувати контракт з англійським клубом. Він повідомив, хто може очолити "містян" за кілька років.

Гвардіола вражений роботою тренера однієї з команд англійської Прем'єр-ліги, повідомляє The Telegraph.

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Наставник "Манчестер Сіті" неодноразово хвалив свого колегу із "Брайтона". Після нещодавньої нічиєї "містян" з "чайками" Хосеп Гвардіола, проходячи повз Роберто Де Дзербі, махнув рукою в його бік і заявив: "Це майбутній тренер "Манчестер Сіті".

Роберто Де Дзербі та Хосеп Гвардіола
Роберто Де Дзербі та Хосеп Гвардіола. Фото: REUTERS/Phil Noble

Що Гвардіола говорить про Де Дзербі

Минулий сезон став одним із найуспішніших в історії "Брайтона", який посів шосте місце у підсумковій турнірній таблиці АПЛ. Хосеп Гвардіола, коментуючи цей результат, заявив, що це є заслугою Роберто Де Дзербі.

"Зізнаюся, я його фанат. Він демонструє, що навіть не в топклубі й без гравців світового класу можна поставити команді по-справжньому чудову гру. В Італії Роберто вирізнявся. Його "Сассуоло" завжди грав без огляду на суперника. Вони не дивилися на ім'я суперника і змушували будь-яку команду приділяти велику увагу обороні.

Коли Де Дзербі прийшов до "Шахтаря" — ця команда заграла краще. Те саме сталося і з "Брайтоном". Мені подобається спостерігати за грою його команд, я навчаюсь", — заявив Хосеп Гвардіоли.

Контракт Роберто Де Дзербі із "Брайтоном" розрахований до літа 2026 року. Угода Хосепа Гвардіоли з "Манчестер Сіті" закінчиться роком раніше.

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