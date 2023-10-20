Бывший тренер "Шахтера" возглавит "Манчестер Сити" после Гвардиолы

Фил Фоден и Эрлинг Холанд. Фото: Reuters/John Sibley

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола намекнул, что больше не собирается продлевать контракт с английским клубом. Он сообщил, кто может возглавить "горожан" через несколько лет.

Гвардиола впечатлен работой тренера одной из команд английской Премьер-лиги, сообщает The Telegraph.

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Наставник "Манчестер Сити" неоднократно хвалил своего коллегу из "Брайтона". После недавней ничьей "горожан" с "чайками" Хосеп Гвардиола, проходя мимо Роберто Де Дзерби, махнул рукой в его сторону и заявил: "Это будущий тренер "Манчестер Сити".

Роберто Де Дзерби и Хосеп Гвардиола. Фото: REUTERS/Phil Noble

Что Гвардиола говорит о Де Дзерби

Прошлый сезон стал одним из самых успешных в истории "Брайтона", который занял шестое место в итоговой турнирной таблице АПЛ. Хосеп Гвардиола, комментируя этот результат, заявил, что это полностью является заслугой Роберто Де Дзерби.

"Признаюсь, я его фанат. Он демонстрирует, что даже не в топ-клубе и без игроков мирового класса можно поставить команде по-настоящему отличную игру. В Италии Роберто выделялся. Его "Сассуоло" всегда играл без оглядки на соперника. Они не смотрели на имя соперника и заставляли любую команду уделять большое внимание обороне.

Когда Де Дзерби пришел в "Шахтер" — эта команда преобразилась к лучшему. То же самое случилось и с "Брайтоном". Мне нравится наблюдать за игрой его команд, я учусь", — заявил Хосеп Гвардиолы.

Контракт Роберто Де Дзерби с "Брайтоном" рассчитан до лета 2026 года. Соглашение Хосепа Гвардиолы с "Манчестер Сити" закончится на год раньше.

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