Бывший футболист "Динамо" назвал причины неудачного выступления команды

Футболисты празднуют гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший игрок сборной Украины Николай Морозюк прокомментировал последние неудачи "Динамо". Киевская команда провалила прошлый и неудачно начала нынешний сезон.

Морозюк поделился информацией от футболистов "бело-синих" в интервью FanDay.

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Александр Караваев во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Тяжелый ритм и много травм в "Динамо"

"Динамо" потеряло сильнейших легионеров и вынуждено справляться с трудностями, привлекая в основной состав молодых игроков. В будущем это может помочь киевлянам вырастить талантливое поколение футболистов, но команде сложно решать сложные задачи в нынешнем сезоне.

"Футболист практически постоянно в разъездах, большая часть сезона проходит в дороге. А еще "Динамо" потеряло за последний год ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их места приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело. Не могу сказать, что игра кардинально изменилась.

Ребята делятся своими эмоциональными переживаниями. Сразу после окончания матча на следующий день надо лететь на игру Лиги чемпионов, потом снова тур в чемпионате Украины, а затем подготовка к встречам сборной. И люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой ты выходишь просто на автопилоте, нет ни эмоций, ничего", — рассказал Николай Морозюк.

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