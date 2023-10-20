Колишній футболіст "Динамо" назвав причини невдалого виступу команди

Футболісти святкують гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній гравець збірної України Микола Морозюк прокоментував останні невдачі "Динамо". Київська команда провалила минулий і невдало розпочала нинішній сезон.

Морозюк поділився інформацією від футболістів "біло-синіх" в інтерв'ю FanDay.

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Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу мав рацію, коли пояснив невдачі команди складним графіком. Усі українські команди опинилися в тій самій ситуації, але більшість із них не виступають у єврокубках.

Олександр Караваєв під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Важкий ритм і багато травм у "Динамо"

"Динамо" втратило найсильніших легіонерів і змушене справлятися з труднощами, залучаючи до основного складу молодих гравців. У майбутньому це може допомогти киянам виростити талановите покоління футболістів, але команді складно вирішувати складні завдання цього сезону.

"Футболіст майже завжди в роз'їздах, більша частина сезону проходить у дорозі. А ще "Динамо" втратило за останній рік провідних гравців. Продали Забарного, Миколенка, Циганкова. На їх місця приходять максимально молоді хлопці. Це все дуже важко. Не можу сказати, що гра кардинально змінилася.

Діти діляться своїми емоційними переживаннями. Одразу після закінчення матчу наступного дня треба летіти на гру Ліги чемпіонів, потім знову тур у чемпіонаті України, а потім підготовка до зустрічей збірної. І люди живуть роками у такому режимі. І вони кажуть, що часом ти виходиш просто на автопілоті, нема ні емоцій, нічого", — розповів Микола Морозюк.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку.

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