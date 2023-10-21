Ексфутболіст поділився інсайдом із роздягальні "Динамо" — гравці пригнічені
Через війну для футбольних клубів виникли проблеми з логістикою. Саме з цієї причини київське "Динамо" провалило минулий сезон.
Про це в інтерв’ю FanDay розповів колишній захисник "Динамо" та збірної України Микола Морозюк.
За підсумками минулого сезону "Динамо" стало четвертим. Цього сезону кияни йдуть шостими, але мають чотири матчі в запасі порівняно з криворізьким "Кривбасом", який знаходиться на першій сходинці.
Футболісти "Динамо" пригнічені
За словами Морозюка, команді дуже важко через постійні роз’їзди, що й впливає на загальний результат.
"Команда живе у нереальному ритмі, постійно у роз’їздах тощо. Жити у такому ритмі дуже нелегко. І плюс "Динамо" втратило за останні роки провідних гравців. Продали Забарного, Миколенка, Циганкова. На їхнє місце приходять максимально молоді хлопці. Це все дуже тяжко", — сказав Морозюк.
Колишній футболіст зазначив, що у нього є інформація прямо з команди, де залишилися його друзі. За їх словами, їм емоційно дуже важко, й тому вони іноді грають на автопілоті.
"Ми тоді божеволіли, а зараз люди живуть роками в такому режимі. І вони кажуть, що часом виходиш просто на автопілоті, немає ні емоцій, нічого. Дістаєш із себе щось нереальне", — додав Морозюк.
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