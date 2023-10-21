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Ексфутболіст поділився інсайдом із роздягальні "Динамо" — гравці пригнічені

21 жовтня 2023 11:40
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Агабекян Карен
редактор
Ексфутболіст поділився інсайдом із роздягальні "Динамо" — гравці пригнічені
Футболісти "Динамо". Фото: "Динамо" Київ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Через війну для футбольних клубів виникли проблеми з логістикою. Саме з цієї причини київське "Динамо" провалило минулий сезон.

Про це в інтерв’ю FanDay розповів колишній захисник "Динамо" та збірної України Микола Морозюк.

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За підсумками минулого сезону "Динамо" стало четвертим. Цього сезону кияни йдуть шостими, але мають чотири матчі в запасі порівняно з криворізьким "Кривбасом", який знаходиться на першій сходинці.

Футболісти "Динамо" пригнічені

За словами Морозюка, команді дуже важко через постійні роз’їзди, що й впливає на загальний результат. 

"Команда живе у нереальному ритмі, постійно у роз’їздах тощо. Жити у такому ритмі дуже нелегко. І плюс "Динамо" втратило за останні роки провідних гравців. Продали Забарного, Миколенка, Циганкова. На їхнє місце приходять максимально молоді хлопці. Це все дуже тяжко", — сказав Морозюк.

Колишній футболіст зазначив, що у нього є інформація прямо з команди, де залишилися його друзі. За їх словами, їм емоційно дуже важко, й тому вони іноді грають на автопілоті.

"Ми тоді божеволіли, а зараз люди живуть роками в такому режимі. І вони кажуть, що часом виходиш просто на автопілоті, немає ні емоцій, нічого. Дістаєш із себе щось нереальне", — додав Морозюк.

Нагадаємо, Луческу та три гравці можуть піти з "Динамо" взимку. 

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