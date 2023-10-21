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Экс-футболист поделился инсайдом из раздевалки "Динамо" — игроки подавлены

21 октября 2023 11:40
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Агабекян Карен
редактор
Экс-футболист поделился инсайдом из раздевалки "Динамо" — игроки подавлены
Футболисты "Динамо". Фото: "Динамо" Киев
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Из-за войны для футбольных клубов возникли проблемы с логистикой. Именно по этой причине киевское "Динамо" провалило прошлый сезон.

Об этом в интервью FanDay рассказал бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Николай Морозюк.

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По итогам прошедшего сезона "Динамо" стало четвертым. В этом сезоне киевляне идут шестыми, но имеют четыре матча в запасе по сравнению с криворожским "Кривбассом", который находится на первой строчке.

Футболисты "Динамо" подавлены

По словам Морозюка, команде очень тяжело из-за постоянных разъездов, что и влияет на общий результат.

"Команда живет в нереальном ритме, постоянно в разъездах и т.д. Жить в таком ритме очень нелегко. И плюс "Динамо" потеряло за последние годы ведущих игроков. Продали Забарного, Миколенко, Цыганкова. На их место приходят максимально молодые ребята. Это все очень тяжело", — сказал Морозюк.

Бывший футболист отметил, что у него есть информация прямо из команды, где остались его друзья. По их словам, им эмоционально очень тяжело и потому они иногда играют на автопилоте.

"Мы в свое время с ума сходили, а сейчас люди живут годами в таком режиме. И они говорят, что порой выходишь прямо на автопилоте, нет ни эмоций, ничего. Достаешь из себя что-то нереальное", — добавил Морозюк.

Напомним, Луческу и три игрока могут уйти из "Динамо" зимой.

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