Реал активно следит за перспективным нападающим сборной Украины

Дата публикации 23 августа 2025 14:38
Реал Мадрид заинтересовался украинцем Артемом Степановым
Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо. Фото:

Поскольку для мадридского "Реала" трансфер форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холланда пока слишком дорогой, они начали искать малоизвестных талантов. Одним из них стал юный украинец Артем Степанов.

Об интересе "Реала" к Степанову сообщил портал DefensaCentral.

Читайте также:

Степанов сейчас играет в аренде за немецкий "Нюрнберг", а права на игрока принадлежат леверкузенскому "Байеру".

"Реал" интересуется Степановым

По информации источника, скаутский отдел "Реала", возглавляемый Юни Калафатой, активно следит за игроком. Они получили такое указание от руководства, которое видит сходство игрока с Эрлингом Холландом.

В случае, если Степанов хорошо себя проявит в этом сезоне в Бундеслиге 2, то летом 2026 года "Реал" попытается его купить.

Отметим, что инициатива проследить за Степановым может принадлежать главному тренеру первой команды Хаби Алонсо, который тренировал Степанова в "Байере", приобщал его к составу первой команды и дал шанс дебютировать в Лиге чемпионов.

Напомним, в "ПСЖ" рассказали об общении Ильи Забарного и россиянина Матвея Сафонова.

Также ранее показали, как выглядит самая красивая представительница гребли Людмила Лузан.

Реал Мадрид Футбол трансферы украинские легионеры (футбол) Байер Артем Степанов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
