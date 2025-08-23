Відео
Реал активно стежить за перспективним нападником збірної України

Реал активно стежить за перспективним нападником збірної України

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 14:38
Реал Мадрид зацікавився українцем Артемом Степановим
Головний тренер "Реала" Хабі Алонсо. Фото:

Оскільки для мадридського "Реалу" трансфер форварда "Манчестер Сіті" Ерлінга Холланда наразі надто дорогий, тому вони почали шукати маловідомих талантів. Одним з них став юний українець Артем Степанов.

Про інтерес "Реалу" до Степанова повідомив портал DefensaCentral.

Степанов наразі грає в оренді за німецький "Нюрнберг", а права на гравця належать леверкузенському "Баєру".

"Реал" цікавиться Степановим

За інформацією джерела, скаутський відділ "Реалу", очолюваний Юні Калафатою, активно стежить за гравцем. Вони отримали таку вказівку від керівництва, яке бачить схожість гравця з Ерлінгом Холландом.

У випадку, якщо Степанов добре себе проявить цього сезону в Бундеслізі 2, то влітку 2026 року "Реал" спробує його купити.

Зазначимо, що ініціатива простежити за Степановим може належати головному тренеру першої команди Хабі Алонсо, який тренував Степанова в "Баєрі", долучав його до складу першої команди та дав шанс дебютувати в Лізі чемпіонів.

Реал Мадрид Футбол трансфери українські легіонери (футбол) Байєр Артем Степанов
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
