Український футболіст забив чотири голи в одному матчі в Німеччині

Легенда німецького футболу похвалив гравця збірної України
Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов яскраво заявив про себе у стартовому товариському матчі за "Нюрнберг". Нападник, орендований у "Баєра", оформив покер у першій половині зустрічі проти клубу регіональної ліги "Герсбрук".
"Нюрнберг" переміг у тому поєдинку із загальним рахунком 13:0, а наставник "франконців" похвалив українця, повідомляє Bild.
Головний тренер німецької команди Мирослав Клозе залишився задоволений дебютом українського форварда. Він наголосив, що клуб наполегливо домагався трансферу саме через високу оцінку потенціалу Степанова та його досвіду в топклубі.
Успіхи Степанова в "Нюрнберзі"
Українець відзначився чотирма голами вже в першому таймі, показавши відмінну реалізацію моментів та рух в атаці. Дії Артема допомогли "Нюрнбергу" повністю домінувати в грі та спокійно довести матч до розгрому.
Артем Степанов приєднався до "Нюрнберга" на правах оренди з леверкузенського "Баєра" на сезон 2025/26. Трансфер став частиною стратегії клубу з оновлення атакувальної лінії.
У клубі впевнені, що український нападник здатний зіграти важливу роль у прийдешньому сезоні, а успішний старт у контрольних іграх — позитивний сигнал перед офіційними матчами.
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