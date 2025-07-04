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Головна Спорт Легенда німецького футболу похвалив гравця збірної України

Легенда німецького футболу похвалив гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:47
Український футболіст забив чотири голи в одному матчі в Німеччині
Головний тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов яскраво заявив про себе у стартовому товариському матчі за "Нюрнберг". Нападник, орендований у "Баєра", оформив покер у першій половині зустрічі проти клубу регіональної ліги "Герсбрук".

"Нюрнберг" переміг у тому поєдинку із загальним рахунком 13:0, а наставник "франконців" похвалив українця, повідомляє Bild.

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Головний тренер німецької команди Мирослав Клозе залишився задоволений дебютом українського форварда. Він наголосив, що клуб наполегливо домагався трансферу саме через високу оцінку потенціалу Степанова та його досвіду в топклубі.

Артем Степанов
Артем Степанов працює на тренуванні. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Успіхи Степанова в "Нюрнберзі"

Українець відзначився чотирма голами вже в першому таймі, показавши відмінну реалізацію моментів та рух в атаці. Дії Артема допомогли "Нюрнбергу" повністю домінувати в грі та спокійно довести матч до розгрому.

Артем Степанов приєднався до "Нюрнберга" на правах оренди з леверкузенського "Баєра" на сезон 2025/26. Трансфер став частиною стратегії клубу з оновлення атакувальної лінії.

У клубі впевнені, що український нападник здатний зіграти важливу роль у прийдешньому сезоні, а успішний старт у контрольних іграх — позитивний сигнал перед офіційними матчами.

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спорт футбол Збірна України з футболу Мірослав Клозе Артем Степанов
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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