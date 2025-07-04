Український футболіст забив чотири голи в одному матчі в Німеччині

Головний тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Форвард молодіжної збірної України Артем Степанов яскраво заявив про себе у стартовому товариському матчі за "Нюрнберг". Нападник, орендований у "Баєра", оформив покер у першій половині зустрічі проти клубу регіональної ліги "Герсбрук".

"Нюрнберг" переміг у тому поєдинку із загальним рахунком 13:0, а наставник "франконців" похвалив українця, повідомляє Bild.

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Артем Степанов працює на тренуванні. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Успіхи Степанова в "Нюрнберзі"

Українець відзначився чотирма голами вже в першому таймі, показавши відмінну реалізацію моментів та рух в атаці. Дії Артема допомогли "Нюрнбергу" повністю домінувати в грі та спокійно довести матч до розгрому.

Артем Степанов приєднався до "Нюрнберга" на правах оренди з леверкузенського "Баєра" на сезон 2025/26. Трансфер став частиною стратегії клубу з оновлення атакувальної лінії.

У клубі впевнені, що український нападник здатний зіграти важливу роль у прийдешньому сезоні, а успішний старт у контрольних іграх — позитивний сигнал перед офіційними матчами.

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