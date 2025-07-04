Украинский футболист забил четыре гола в одном матче в Германии

Главный тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов ярко заявил о себе в стартовом товарищеском матче за "Нюрнберг". Нападающий, арендованный у "Байера", оформил покер в первой половине встречи против клуба региональной лиги "Герсбрук".

"Нюрнберг" победил в том поединке с общим счетом 13:0, а наставник "франконцев" похвалил украинца, сообщает Bild.

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Артем Степанов работает на тренировке. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Успехи Степанова в "Нюрнберге"

Украинец отметился четырьмя голами уже в первом тайме, показав отличную реализацию моментов и движение в атаке. Действия Артема помогли "Нюрнбергу" полностью доминировать в игре и спокойно довести матч до разгрома.

Артем Степанов присоединился к "Нюрнбергу" на правах аренды из леверкузенского "Байера" на сезон 2025/26. Трансфер стал частью стратегии клуба по обновлению атакующей линии.

В клубе уверены, что украинский нападающий способен сыграть важную роль в грядущем сезоне, а успешный старт в контрольных играх — позитивный сигнал перед официальными матчами.

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