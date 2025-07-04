Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Легенда немецкого футбола похвалил игрока сборной Украины

Легенда немецкого футбола похвалил игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 15:47
Украинский футболист забил четыре гола в одном матче в Германии
Главный тренер "Нюрнберга" Мирослав Клозе. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Форвард молодежной сборной Украины Артем Степанов ярко заявил о себе в стартовом товарищеском матче за "Нюрнберг". Нападающий, арендованный у "Байера", оформил покер в первой половине встречи против клуба региональной лиги "Герсбрук". 

"Нюрнберг" победил в том поединке с общим счетом 13:0, а наставник "франконцев" похвалил украинца, сообщает Bild.

Реклама
Читайте также:

Главный тренер немецкой команды Мирослав Клозе остался доволен дебютом украинского форварда. Он подчеркнул, что клуб настойчиво добивался трансфера именно из-за высокой оценки потенциала Степанова и его опыта в топ-клубе. 

Артем Степанов
Артем Степанов работает на тренировке. Фото: instagram.com/1_fc_nuernberg/

Успехи Степанова в "Нюрнберге"

Украинец отметился четырьмя голами уже в первом тайме, показав отличную реализацию моментов и движение в атаке. Действия Артема помогли "Нюрнбергу" полностью доминировать в игре и спокойно довести матч до разгрома.

Артем Степанов присоединился к "Нюрнбергу" на правах аренды из леверкузенского "Байера" на сезон 2025/26. Трансфер стал частью стратегии клуба по обновлению атакующей линии.

В клубе уверены, что украинский нападающий способен сыграть важную роль в грядущем сезоне, а успешный старт в контрольных играх — позитивный сигнал перед официальными матчами. 

Напомним, мы подробно описали проблемы, с которыми наставник "Динамо" Александр Шовковский может столкнуться в новом сезоне. 

Тренер "Полесья" Руслан Ротань получил разрешение сделать из житомирской команды амбициозный проект. 

В одесском "Черноморце" появится форвард, который был лучшим бомбардиром УПЛ. 

У "Наполи" есть серьезные конкуренты в борьбе за полузащитника Георгия Судакова. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Мирослав Клозе Артем Степанов
Иван Крутогоров - Редактор
Автор:
Иван Крутогоров
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации