Головна Спорт Легенда Ман Юнайтед перед смертю заповів гроші дітям в Україні

Легенда Ман Юнайтед перед смертю заповів гроші дітям в Україні

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 01:04
Фонд Сера Боббі Чарльтона профінансував футбольну школу для дітей в Україні
Учні школи, яку відкрили за благодійні кошти. Фото: instagram.com/sirbobbycharltonfoundation

Легенда збірної Англії та "Манчестер Юнайтед" Сер Боббі Чарльтон помер 21 жовтня 2023 року у віці 86 років. Однак, навіть після смерті він допомагає людям в усьому світі.

Перед смертю Чарльтон залишив кошти на благодійні цілі. Частина з його грошей пішла на створення футбольної школи для дітей в Україні, повідомив портал The Mirror.

Реклама
Читайте також:
Сэр Бобби Чарльтон
Сер Боббі Чарльтон. Фото: Reuters

Сер Боббі Чарльтон допоміг українським дітям

Ініціатива Чарльтона, відома як "United Together", реалізується його благодійним фондом спільно з ФК "Шахтар". Проєкт дозволяє дітям віком від 7 до 17 років, які проживають у зоні бойових дій, зокрема в Запоріжжі, тричі на тиждень безкоштовно займатися футболом, забуваючи про війну хоча б на годину. При цьому, повітряні тривоги часто переривають тренування, нагадуючи про реалії конфлікту.

Співробітники футбольної школи розповіли, що багато дітей приходили замкнутими чи наляканими через події в країні, але завдяки тренуванням вони посміхаються, заводять друзів і ставлять цілі.

Чарльтон, який вижив в авіакатастрофі в Мюнхені 1958 року, зіграв 758 матчів за "Манчестер Юнайтед", забив 249 голів і став ключовою фігурою у вдалому виступі Англії на ЧС-1966.

Нагадаємо, у французькому "ПСЖ" головний тренер Луїс Енріке відкрив деталі спілкування Іллі Забарного та росіянина Матвія Сафонова.

Мадридський "Реал" почав стежити за 18-річним українцем, в якому бачить нового Ерлінга Холланда.

