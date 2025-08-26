Відео
Помер колишній суперник Володимира Кличка

Помер колишній суперник Володимира Кличка

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 22:59
Помер колишній суперник Кличка Біко Ботовамунгу
Біко Ботовамунгу. Фото: heute.at

У світу професійного боксу чергова втрата. Помер колишній суперважковаговик Біко Ботовамунгу, який бився з багатьма відомими суперважковаговиками.

Про смерть колишнього боксера повідомив портал boxingscene.com.

Читайте також:
Бико Ботовамунгу
Біко Ботовамунгу. Фото: boxingscene.com

Помер суперник Кличка в скандальному поєдинку

Конголезець з громадянством Австрії, який програв Ріддіку Боу у другому раунді Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі та Володимиру Кличку в 1997-му, помер у віці 68 років.

Ботовамунгу помер 24 серпня у віці 68 років. Причини смерті не вказуються.

Через чотири роки після поразки від Боу, який згодом здобув срібну медаль, Ботовамунгу став професіоналом. У своїх перших 11 боях він виграв 8, але зазнав поразки за очками від перспективного Кріса Берда. З того часу, хоча всі його перемоги на професійному рингу були нокаутами, Ботовамунгу переважно виступав як "джорнімен".

У 1997 році він провів бій проти Володимира Кличка. У п’ятому раунді його тренерський кут почав сперечатися з рефері, стверджуючи, що українець застосовує заборонені прийоми. Після кількох попереджень, коли вони не залишили ринг, рефері зафіксував перемогу на користь Кличка.

Померлий програвав Віллі Фішеру, Корі Сандерсу, Лаймону Брюстеру, Альберту Сосновському та Луану Краснікі. Ботовамунгу завершив кар'єру в 2004 році з рекордом із 10 перемог, 10 нокаутами, 15 поразок та однієї нічиєї.

Нагадаємо, раніше непереможний чемпіон світу з боксу Олександр Усик опинився на високому місці серед найбагатших атлетів світу.

У фіналі Діамантової ліги українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко змагатимуться за золоті медалі.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
