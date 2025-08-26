Хто заробив більше за Усика — топ-10 найзаможніших боксерів

Усик обійшов Ф'юрі в рейтингу найбагатших боксерів світу
Український чемпіон Олександр Усик опинився серед найбагатших боксерів в історії. Його включення до елітного списку підкреслює не тільки спортивні досягнення, а й статус однієї з ключових фігур сучасного боксу.
Відомий британський портал GiveMeSport включив українського чемпіона Олександра Усика до списку найбагатших боксерів за всю історію.
Статки українського спортсмена журналісти оцінили в 165 млн доларів. Це шосте місце в рейтингу. За даними порталу, Усик випередив у списку таких іменитих важковаговиків, як Тайсон Ф'юрі та Леннокс Льюїс. Ф'юрі оцінюється приблизно в 146 млн, а Льюїс — у 120 млн.
Який вигляд має рейтинг найбагатших боксерів
На вершині рейтингу — Флойд Мейвезер із 400 млн, далі йдуть Джордж Формен (300 млн) та Сауль Альварес (250 млн). Усик ділить це місце з іменами світового масштабу, що підкреслює його комерційний та спортивний успіх.
Цей фінансовий рубіж особливо примітний з огляду на те, що Усик провів лише сім боїв у суперважкій ваговій категорії, але його стратегічний вибір суперників — Ф'юрі та Джошуа — забезпечив йому великі гонорари.
