Головна Спорт Усик обійшов Ф'юрі в рейтингу найбагатших боксерів світу

Усик обійшов Ф'юрі в рейтингу найбагатших боксерів світу

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 16:13
Хто заробив більше за Усика — топ-10 найзаможніших боксерів
Олександр Усик під час промо реваншу з Даніелем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Український чемпіон Олександр Усик опинився серед найбагатших боксерів в історії. Його включення до елітного списку підкреслює не тільки спортивні досягнення, а й статус однієї з ключових фігур сучасного боксу.

Відомий британський портал GiveMeSport включив українського чемпіона Олександра Усика до списку найбагатших боксерів за всю історію.

Читайте також:

Статки українського спортсмена журналісти оцінили в 165 млн доларів. Це шосте місце в рейтингу. За даними порталу, Усик випередив у списку таких іменитих важковаговиків, як Тайсон Ф'юрі та Леннокс Льюїс. Ф'юрі оцінюється приблизно в 146 млн, а Льюїс — у 120 млн.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Який вигляд має рейтинг найбагатших боксерів

На вершині рейтингу — Флойд Мейвезер із 400 млн, далі йдуть Джордж Формен (300 млн) та Сауль Альварес (250 млн). Усик ділить це місце з іменами світового масштабу, що підкреслює його комерційний та спортивний успіх.

Цей фінансовий рубіж особливо примітний з огляду на те, що Усик провів лише сім боїв у суперважкій ваговій категорії, але його стратегічний вибір суперників — Ф'юрі та Джошуа — забезпечив йому великі гонорари.

Нагадаємо, колишній чемпіон із боксу Василь Ломаченко перервав мовчання після непомітного завершення кар'єри.

Відомий спортсмен спрогнозував, чим закінчаться зустрічі на рингу Олександра Усика з Джозефом Паркером та Мозесом Ітаумою.

спорт Олександр Усик бокс Тайсон Ф'юрі Джейк Пол
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
