Головна Спорт Захарєєв дав прогноз на бої Усика з Паркером, Полом та Ітаумою

Захарєєв дав прогноз на бої Усика з Паркером, Полом та Ітаумою

Дата публікації: 25 серпня 2025 23:06
Захарєєв спрогнозував майбутні бої та суперників Усика
Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок може провести проти трьох потенційних опонентів. Розглядаються Джозеф Паркер та Мозес Ітаума в боксі та ютубер Джейк Пол в ММА.

Про можливі бої Усика висловився чемпіон світу з аматорського боксу Юрій Захарєєв, передає "Чемпіон".

Читайте також:
Юрий Захареев
Юрій Захарєєв. Фото: кадр з відео

Що чекає на Усика в майбутньому

Захарєєв вважає, що Усик ще не завершить кар’єру і може провести один-два бої перед відходом на пенсію.

"Усик уже всіх найкращих побив. Олександр дуже крутий боксер, і ми на нього рівняємося, хочемо добитися таких же результатів", — сказав Юрій.

Щодо потенційних суперників, Захарєєв впевнений у перемозі Усика над Паркером, Ітаумою та навіть Пола. Свій прогноз він ґрунтує на дивовижній перемозі Олександра над Даніелем Дюбуа, якого він нокаутував у п’ятому раунді.

Нагадаємо, Олександр Усик зіграв з іншими зірками у благодійному футбольному матчі для військових.

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко вперше за тривалий час з'явиться на публіці.

Олександр Усик бокс суперважка вага українські боксери Юрій Захарєєв
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
