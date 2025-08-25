Захарєєв спрогнозував майбутні бої та суперників Усика

Олександр Усик. Фото: Reuters

Абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик свій наступний поєдинок може провести проти трьох потенційних опонентів. Розглядаються Джозеф Паркер та Мозес Ітаума в боксі та ютубер Джейк Пол в ММА.

Про можливі бої Усика висловився чемпіон світу з аматорського боксу Юрій Захарєєв, передає "Чемпіон".

Юрій Захарєєв. Фото: кадр з відео

Що чекає на Усика в майбутньому

Захарєєв вважає, що Усик ще не завершить кар’єру і може провести один-два бої перед відходом на пенсію.

"Усик уже всіх найкращих побив. Олександр дуже крутий боксер, і ми на нього рівняємося, хочемо добитися таких же результатів", — сказав Юрій.

Щодо потенційних суперників, Захарєєв впевнений у перемозі Усика над Паркером, Ітаумою та навіть Пола. Свій прогноз він ґрунтує на дивовижній перемозі Олександра над Даніелем Дюбуа, якого він нокаутував у п’ятому раунді.

