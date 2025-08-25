Видео
Главная Спорт Захареев дал прогноз на бои Усика с Паркером, Полом и Итаумой

Захареев дал прогноз на бои Усика с Паркером, Полом и Итаумой

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 23:06
Захареев спрогнозировал будущие бои и соперников Усика
Александр Усик. Фото: Reuters

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок может провести против трех потенциальных оппонентов. Рассматриваются Джозеф Паркер и Мозес Итаума в боксе и ютубер Джейк Пол в ММА.

О возможных боях Усика высказался чемпион мира по любительскому боксу Юрий Захареев, передает "Чемпион".

Читайте также:
Юрий Захареев
Юрий Захареев. Фото: кадр из видео

Что ждет Усика в будущем

Захареев считает, что Усик еще не завершит карьеру и может провести один-два боя перед уходом на пенсию.

"Усик уже всех лучших побил. Александр очень крутой боксер, и мы на него равняемся, хотим добиться таких же результатов", — сказал Юрий.

Что касается потенциальных соперников, Захареев уверен в победе Усика над Паркером, Итаумой и даже Пола. Свой прогноз он основывает на удивительной победе Александра над Даниэлем Дюбуа, которого он нокаутировал в пятом раунде.

Напомним, Александр Усик сыграл с другими звездами в благотворительном футбольном матче для военных.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время появится на публике.

Александр Усик бокс супертяжелый вес украинские боксеры Юрий Захареев
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
