Захареев спрогнозировал будущие бои и соперников Усика

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик свой следующий поединок может провести против трех потенциальных оппонентов. Рассматриваются Джозеф Паркер и Мозес Итаума в боксе и ютубер Джейк Пол в ММА.

О возможных боях Усика высказался чемпион мира по любительскому боксу Юрий Захареев, передает "Чемпион".

Что ждет Усика в будущем

Захареев считает, что Усик еще не завершит карьеру и может провести один-два боя перед уходом на пенсию.

"Усик уже всех лучших побил. Александр очень крутой боксер, и мы на него равняемся, хотим добиться таких же результатов", — сказал Юрий.

Что касается потенциальных соперников, Захареев уверен в победе Усика над Паркером, Итаумой и даже Пола. Свой прогноз он основывает на удивительной победе Александра над Даниэлем Дюбуа, которого он нокаутировал в пятом раунде.

Напомним, Александр Усик сыграл с другими звездами в благотворительном футбольном матче для военных.

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко впервые за долгое время появится на публике.