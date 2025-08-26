Кто заработал больше Усика — топ‑10 самых состоятельных боксеров

Александр Усик во время промо реванша с Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион Александр Усик оказался среди самых богатых боксеров в истории. Его включение в элитный список подчеркивает не только спортивные достижения, но и статус одной из ключевых фигур современного бокса.

Известный британский портал GiveMeSport включил украинского чемпиона Александра Усика в список самых богатых боксеров за всю историю.

Реклама

Читайте также:

Состояние украинского спортсмена журналисты оценили в 165 млн долларов. Это шестое место в рейтинге. По данным портала, Усик опередил в списке таких именитых тяжеловесов, как Тайсон Фьюри и Леннокс Льюис. Фьюри оценивается примерно в 146 млн, а Льюис — в 120 млн.

Как выглядит рейтинг самых богатых боксеров

На вершине рейтинга — Флойд Мейвезер с 400 млн, далее идут Джордж Формэн (300 млн) и Сауль Альварес (250 млн). Усик делит это место с именами мирового масштаба, что подчеркивает его коммерческий и спортивный успех.

Этот финансовый рубеж особенно примечателен, учитывая, что Усик провел лишь семь боев в супертяжелой весовой категории, но его стратегический выбор соперников — Фьюри и Джошуа — обеспечил ему крупные гонорары.

Напомним, бывший чемпион по боксу Василий Ломаченко прервал молчание после незаметного завершения карьеры.

Известный спортсмен спрогнозировал, чем закончатся встречи на ринге Александра Усика с Джозефом Паркером и Мозесом Итаумой.