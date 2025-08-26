Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноГороскопПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик обошел Фьюри в рейтинге самых богатых боксеров мира

Усик обошел Фьюри в рейтинге самых богатых боксеров мира

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 16:13
Кто заработал больше Усика — топ‑10 самых состоятельных боксеров
Александр Усик во время промо реванша с Даниэлем Дюбуа. Фото: instagram.com/usykaa/

Украинский чемпион Александр Усик оказался среди самых богатых боксеров в истории. Его включение в элитный список подчеркивает не только спортивные достижения, но и статус одной из ключевых фигур современного бокса.

Известный британский портал GiveMeSport включил украинского чемпиона Александра Усика в список самых богатых боксеров за всю историю.

Реклама
Читайте также:

Состояние украинского спортсмена журналисты оценили в 165 млн долларов. Это шестое место в рейтинге. По данным портала, Усик опередил в списке таких именитых тяжеловесов, как Тайсон Фьюри и Леннокс Льюис. Фьюри оценивается примерно в 146 млн, а Льюис — в 120 млн. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Tyson Fury (@tysonfury)

Как выглядит рейтинг самых богатых боксеров

На вершине рейтинга — Флойд Мейвезер с 400 млн, далее идут Джордж Формэн (300 млн) и Сауль Альварес (250 млн). Усик делит это место с именами мирового масштаба, что подчеркивает его коммерческий и спортивный успех. 

Этот финансовый рубеж особенно примечателен, учитывая, что Усик провел лишь семь боев в супертяжелой весовой категории, но его стратегический выбор соперников — Фьюри и Джошуа — обеспечил ему крупные гонорары. 

Напомним, бывший чемпион по боксу Василий Ломаченко прервал молчание после незаметного завершения карьеры. 

Известный спортсмен спрогнозировал, чем закончатся встречи на ринге Александра Усика с Джозефом Паркером и Мозесом Итаумой. 

спорт Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Джейк Пол
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации