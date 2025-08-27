Тренер Паркера засудив Усика за участь у вечірці

Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

У мережі поширилися кадри з благодійного вечора, де абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик танцював та навіть виконав дует з Іво Бобулом. Відео за участю українця стало вірусним: на ньому він активно рухається під пісню Наді Дорофєєвої.

На тлі цих кадрів послідувала реакція зі стану його можливого суперника, повідомляє DAZN.

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, звернув увагу на ролик та прокоментував його в соцмережах. Наставник новозеландського боксера натякнув на актуальну проблему чемпіона. Раніше Усик повідомляв про травму спини, через яку попросив WBO відтермінувати переговори про бій з обов'язковим претендентом.

Що сказав Енді Лі

Ірландський фахівець написав коротку репліку, зазначивши офіційну сторінку WBO. У своїй реакції він поставив під сумнів серйозність травми та наголосив, що команда Паркера уважно стежить за діями українця.

"Як там травма спини?" — написав Лі під опублікованим відео, додавши посилання на Всесвітню боксерську організацію.

Джозеф Паркер під час інтерв'ю. Кадр із відео

Його коментар викликав активне обговорення серед фанатів боксу, які розділилися в думках про те, наскільки серйозно варто сприймати слова тренера.

Нагадаємо, на благодійному заході на підтримку дітей з Миколаєва Олександр Усик не тільки танцював, а й заспівав з легендою української естради.

Відомий кубинський боксер Луїс Ортіс докладно пояснив, як впоратися з Олександром Усиком на рингу.