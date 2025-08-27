Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Тренер Паркера звинуватив Усика в симуляції — про що йдеться

Тренер Паркера звинуватив Усика в симуляції — про що йдеться

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2025 17:01
Тренер Паркера засудив Усика за участь у вечірці
Олександр Усик відповідає на запитання. Кадр із відео

У мережі поширилися кадри з благодійного вечора, де абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик танцював та навіть виконав дует з Іво Бобулом. Відео за участю українця стало вірусним: на ньому він активно рухається під пісню Наді Дорофєєвої.

На тлі цих кадрів послідувала реакція зі стану його можливого суперника, повідомляє DAZN.

Реклама
Читайте також:

Енді Лі, тренер тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера, звернув увагу на ролик та прокоментував його в соцмережах. Наставник новозеландського боксера натякнув на актуальну проблему чемпіона. Раніше Усик повідомляв про травму спини, через яку попросив WBO відтермінувати переговори про бій з обов'язковим претендентом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by DAZN Boxing (@daznboxing)

Що сказав Енді Лі

Ірландський фахівець написав коротку репліку, зазначивши офіційну сторінку WBO. У своїй реакції він поставив під сумнів серйозність травми та наголосив, що команда Паркера уважно стежить за діями українця.

"Як там травма спини?" — написав Лі під опублікованим відео, додавши посилання на Всесвітню боксерську організацію.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер під час інтерв'ю. Кадр із відео

Його коментар викликав активне обговорення серед фанатів боксу, які розділилися в думках про те, наскільки серйозно варто сприймати слова тренера.

Нагадаємо, на благодійному заході на підтримку дітей з Миколаєва Олександр Усик не тільки танцював, а й заспівав з легендою української естради.

Відомий кубинський боксер Луїс Ортіс докладно пояснив, як впоратися з Олександром Усиком на рингу.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації