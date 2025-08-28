Дорощук в финале Бриллиантовой лиги — когда и где смотреть

Олег Дорощук во время турнира. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Сможет ли Олег Дорощук повторить прошлогодний успех и завоевать заветный "бриллиант"? Один из ведущих украинских прыгунов в высоту вновь выходит на старт финала Бриллиантовой лиги, который завершит сезон в Цюрихе.

Швейцарский этап начался 27 августа, а решающая часть — финал мужских прыжков в высоту — состоится 28 августа на стадионе Letzigrund, сообщает портал Новини.LIVE.

Для Олега Дорощука это уже вторая подряд возможность побороться за главный приз сезона. Успех в Брюсселе стал ключевым: украинец первым взял высоту 2,25 м с одной попытки, опередив конкурентов и пробившись в финал. Отсутствие таких имен, как Тамбери и Баршим, добавляет интриги и шансов на победу украинца.

Где и когда смотреть трансляцию

Финал Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту можно будет увидеть в прямом эфире на YouTube-канале "Суспільне Спорт". Начало — 28 августа в 18:53 по киевскому времени.

Олег Дорощук остается лицом украинских прыжков в высоту среди мужчин. Его победа в Брюсселе и стабильные результаты делают финал в Цюрихе важным событием для всей украинской легкой атлетики.

