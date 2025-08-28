Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Дорощук може виграти Діамантову лігу — де дивитися

Дорощук може виграти Діамантову лігу — де дивитися

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:17
Дорощук у фіналі Діамантової ліги — коли та де дивитися
Олег Дорощук під час турніру. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Чи зможе Олег Дорощук повторити минулорічний успіх та здобути заповітний "діамант"? Один із провідних українських стрибунів у висоту знову виходить на старт фіналу Діамантової ліги, який завершить сезон у Цюріху.

Швейцарський етап розпочався 27 серпня, а вирішальна частина — фінал чоловічих стрибків у висоту — відбудеться 28 серпня на стадіоні Letzigrund, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Для Олега Дорощука це вже друга поспіль можливість поборотися за головний приз сезону. Успіх у Брюсселі став ключовим: українець першим узяв висоту 2,25 м з однієї спроби, випередивши конкурентів та пробившись у фінал. Відсутність таких імен, як Тамбері та Баршим, додає інтриги та шансів на перемогу українця.

Де та коли дивитися трансляцію

Фінал Діамантової ліги у стрибках у висоту можна буде побачити в прямому ефірі на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок — 28 серпня о 18:53 за київським часом.

Олег Дорощук залишається обличчям українських стрибків у висоту серед чоловіків. Його перемога в Брюсселі та стабільні результати роблять фінал у Цюріху важливою подією для всієї української легкої атлетики.

Нагадаємо, чемпіонкою зі стрибків у висоту серед жінок стала Нікола Оліслагерс, яка розповіла про боротьбу з українськими суперницями.

Таїсія Онофрійчук та збірна України з художньої гімнастики стали зірками на ЧС у Бразилії.

спорт Легка атлетика Діамантова ліга стрибки у висоту Олег Дорощук
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації