Дорощук у фіналі Діамантової ліги — коли та де дивитися

Олег Дорощук під час турніру. Фото: instagram.com/oleh_doroshchuk/

Чи зможе Олег Дорощук повторити минулорічний успіх та здобути заповітний "діамант"? Один із провідних українських стрибунів у висоту знову виходить на старт фіналу Діамантової ліги, який завершить сезон у Цюріху.

Швейцарський етап розпочався 27 серпня, а вирішальна частина — фінал чоловічих стрибків у висоту — відбудеться 28 серпня на стадіоні Letzigrund, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Для Олега Дорощука це вже друга поспіль можливість поборотися за головний приз сезону. Успіх у Брюсселі став ключовим: українець першим узяв висоту 2,25 м з однієї спроби, випередивши конкурентів та пробившись у фінал. Відсутність таких імен, як Тамбері та Баршим, додає інтриги та шансів на перемогу українця.

Де та коли дивитися трансляцію

Фінал Діамантової ліги у стрибках у висоту можна буде побачити в прямому ефірі на YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Початок — 28 серпня о 18:53 за київським часом.

Олег Дорощук залишається обличчям українських стрибків у висоту серед чоловіків. Його перемога в Брюсселі та стабільні результати роблять фінал у Цюріху важливою подією для всієї української легкої атлетики.

Нагадаємо, чемпіонкою зі стрибків у висоту серед жінок стала Нікола Оліслагерс, яка розповіла про боротьбу з українськими суперницями.

Таїсія Онофрійчук та збірна України з художньої гімнастики стали зірками на ЧС у Бразилії.