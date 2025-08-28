Відео
У Бразилії гімнастки України здивували історичним результатом

У Бразилії гімнастки України здивували історичним результатом

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 09:15
Онофрійчук та інші гімнастки здобули декілька історичних нагород
Українські гімнастки після розминки. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що завершився в Бразилії, збірна України виборола три нагороди. Головним досягненням стало "золото" в групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.

Збірна України вперше за 12 років піднялася на найвищу сходинку світового п'єдесталу, повідомляє пресслужба турніру.

Цей успіх став лише другим в історії української гімнастики "золотом" на чемпіонатах світу в групових вправах. Першу перемогу українкам вдалося здобути ще 2002 року, а остання індивідуальна золота медаль на ЧС належала Анні Різатдіновій 2013 року.

Друге місце посіла команда Бразилії, а "бронзу" здобула збірна Китаю.

Художественная гимнастика
Українські гімнастки на тренуванні. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

Інші досягнення збірної України

Крім командного "золота", українські гімнастки виграли ще дві "бронзи". Одну з нагород завоювала команда в загальному заліку, а ще одну принесла Таїсія Онофрійчук у вправі зі стрічкою.

Таисия Онофрийчук
Таїсія Онофрійчук під час турніру. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Вихідні стали по-справжньому успішними для українського спорту. Крім гімнасток, збірна України з веслування на байдарках та каное завоювала чотири золоті медалі на світовому чемпіонаті, зміцнивши позиції країни на міжнародній арені.

Нагадаємо, віцечемпіонка Діамантової ліги Ярослава Магучіх пояснила, чому її не засмутила поразка у фіналі турніру.

У французькому "ПСЖ" прокоментували стосунки двох футболістів: українця Забарного та росіянина Сафонова.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
