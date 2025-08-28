Онофрійчук та інші гімнастки здобули декілька історичних нагород

Українські гімнастки після розминки. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що завершився в Бразилії, збірна України виборола три нагороди. Головним досягненням стало "золото" в групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.

Збірна України вперше за 12 років піднялася на найвищу сходинку світового п'єдесталу, повідомляє пресслужба турніру.

Цей успіх став лише другим в історії української гімнастики "золотом" на чемпіонатах світу в групових вправах. Першу перемогу українкам вдалося здобути ще 2002 року, а остання індивідуальна золота медаль на ЧС належала Анні Різатдіновій 2013 року.

Друге місце посіла команда Бразилії, а "бронзу" здобула збірна Китаю.

Українські гімнастки на тренуванні. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

Інші досягнення збірної України

Крім командного "золота", українські гімнастки виграли ще дві "бронзи". Одну з нагород завоювала команда в загальному заліку, а ще одну принесла Таїсія Онофрійчук у вправі зі стрічкою.

Таїсія Онофрійчук під час турніру. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Вихідні стали по-справжньому успішними для українського спорту. Крім гімнасток, збірна України з веслування на байдарках та каное завоювала чотири золоті медалі на світовому чемпіонаті, зміцнивши позиції країни на міжнародній арені.

