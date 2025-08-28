Онофрійчук та інші гімнастки здобули декілька історичних нагород

У Бразилії гімнастки України здивували історичним результатом
На чемпіонаті світу з художньої гімнастики, що завершився в Бразилії, збірна України виборола три нагороди. Головним досягненням стало "золото" в групових вправах із трьома м'ячами та двома обручами.
Збірна України вперше за 12 років піднялася на найвищу сходинку світового п'єдесталу, повідомляє пресслужба турніру.
Цей успіх став лише другим в історії української гімнастики "золотом" на чемпіонатах світу в групових вправах. Першу перемогу українкам вдалося здобути ще 2002 року, а остання індивідуальна золота медаль на ЧС належала Анні Різатдіновій 2013 року.
Друге місце посіла команда Бразилії, а "бронзу" здобула збірна Китаю.
Інші досягнення збірної України
Крім командного "золота", українські гімнастки виграли ще дві "бронзи". Одну з нагород завоювала команда в загальному заліку, а ще одну принесла Таїсія Онофрійчук у вправі зі стрічкою.
Вихідні стали по-справжньому успішними для українського спорту. Крім гімнасток, збірна України з веслування на байдарках та каное завоювала чотири золоті медалі на світовому чемпіонаті, зміцнивши позиції країни на міжнародній арені.
