Онофрийчук и другие гимнастки завоевали несколько исторических наград

Украинские гимнастки после разминки. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

На чемпионате мира по художественной гимнастике, который завершился в Бразилии, сборная Украины завоевала три награды. Главным достижением стало "золото" в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя обручами.

Сборная Украины впервые за 12 лет поднялась на высшую ступень мирового пьедестала, сообщает пресс-служба турнира.

Этот успех стал лишь вторым в истории украинской гимнастики "золотом" на чемпионатах мира в групповых упражнениях. Первую победу украинкам удалось одержать еще в 2002 году, а последняя индивидуальная золотая медаль на ЧМ принадлежала Анне Ризатдиновой в 2013 году.

Второе место заняла команда Бразилии, а "бронзу" получила сборная Китая.

Украинские гимнастки на тренировке. Фото: instagram.com/team_ukraine_rg/anna.kull.75

Другие достижения сборной Украины

Помимо командного "золота", украинские гимнастки выиграли еще две "бронзы". Одну из наград завоевала команда в общем зачете, а еще одну принесла Таисия Онофрийчук в упражнении с лентой.

Таисия Онофрийчук во время турнира. Фото: instagram.com/muzychenko.photos/

Выходные стали по-настоящему успешными для украинского спорта. Помимо гимнасток, сборная Украины по гребле на байдарках и каноэ завоевала четыре золотые медали на мировом чемпионате, укрепив позиции страны на международной арене.

