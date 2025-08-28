Дорощук завоевал серебро в финале Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту

Олег Дорощук. Фото: Reuters

В швейцарском Цюрихе состоялся финал Бриллиантовой лиги по прыжкам в высоту у мужчин. За бриллиант соревновался украинец Олег Дорощук.

Как и в прошлом году, в 2025-м Дорощук снова стал вторым, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Олег Дорощук. Фото: Reuters

Дорощук снова без "золота"

В финале Бриллиантовой лиги, кроме Дорощука, собрались пять лучших прыгунов, среди которых ямаец Ромейн Бекфорд, итальянец Марко Фассинотти, американцы Джувон Гаррисон и Шелби Макьюэн, а также новозеландец Гамиш Керр, который был фаворитом соревнований.

Финал начался с 2.10 м, где Фассинотти с трудом преодолел высоту с третьей попытки. Дорощук стартовал с 2.13 м, а на 2.16 м выбыл Макьюэн.

Интересно стало на высоте 2.22 м, где завершил соревнования Фассинотти, а на 2.25 м отсоединился Бекфорд.

Высоту 2.28 м не покорил Гаррисон и он занял третью позицию.

Победа определилась на высоте 2.34 м, которую Керр взял, а Дорощук не смог и результатом 2.32 м он финишировал вторым.

Этот результат стал для Дорощука седьмой подряд медалью на этапах Бриллиантовой лиги, из которых одно золото в Брюсселе, три серебра и три бронзы.

Напомним, австралийская прыгунья Никола Олислагерс призналась, что выиграла финал Бриллиантовой лиги благодаря Ярославе Магучих.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко набрал лишних килограмм.