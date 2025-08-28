Видео
Главная Спорт Динамо победило Маккаби, но покинуло Лигу Европы — видео

Динамо победило Маккаби, но покинуло Лигу Европы — видео

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 23:59
Динамо победило Маккаби 1:0, но продолжит играть в Лиге конференций
Матч "Динамо" — "Маккаби". Фото: "Динамо" Киев

В Польше киевское "Динамо" сыграло ответный матч плей-офф квалификации Лиги Европы. В первом матче команда Александра Шовковского проиграла со счетом 1:3.

Во втором матче киевляне выиграли, но не прошли в основной раунд Лиги Европы, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" удалось забить и не пропустить

На стадионе "Арена Люблин" "Динамо" провело три изменения в составе: Дубинчак заменил дисквалифицированного Вивчаренко, Буяльский вышел вместо Шапаренко, а Герреро заменил Ваната, который не попал в заявку из-за предстоящего трансфера в "Жирону".

С первых минут "бело-синие" завладели инициативой и уже на 5-й минуте вышли вперед. Пихаленок после разыгранного углового подал с правого фланга, а Герреро головой забил — 1:0.

В течение первого тайма "Динамо" создавало моменты, и Герреро не реализовал выход один на один, а Михавко едва не замкнул дальнюю штангу.

"Маккаби" ответил опасным ударом Переца, который парировал Нещерет, а перед перерывом Мадмон не воспользовался шансом после ошибки Михавко, выведшего игрока соперника на свидание с вратарем.

Второй тайм принес угрозы у ворот "Динамо", поскольку сначала Ревиво попал в штангу, а Мадмон не переиграл Нещерета после ошибки защитника. В ответ Герреро и Буяльский имели шансы, но не забили.

В конце "Динамо" давило на ворота соперника, но сделать моменты опасными не смогли.

Победа 1:0 не помогла "Динамо" пройти дальше и поэтому команда продолжит сезон в основном раунде Лиги конференций.

"Динамо" — "Маккаби" Тель-Авив — 1:0 (первый матч — 1:3)
Гол: Герреро, 5

"Динамо": Нещерет — Караваев, Биловар (Попов, 62, Бражко, 84), Михавко, Дубинчак — Пихаленок (Шапаренко, 84), Михайленко, Буяльский — Ярмоленко (Кабаев, 62), Герреро (Пономаренко, 73), Волошин.

"Маккаби" Тель-Авив: Мишпати — Егезкель, Асанте, Камара, Гейтор (Шломо, 76), Ревиво — Сиссоко (Ной, 46), Перец, Белич (Ледерман, 86) — Мадмон (Николаеску, 68), Давида.

Предупреждения: Ярмоленко — Сиссоко, Белич

футбол Динамо Лига Европы еврокубки Маккаби Тель-Авив
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
