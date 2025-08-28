Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар оголосив про два багатомільйонних трансфери

Шахтар оголосив про два багатомільйонних трансфери

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 20:34
Шахтар підписав двох бразильських талантів Ізекі Сілву та Луку Мейрелліша
Даріо Срна та Лука Мейрелліш. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про трансфер двох молодих бразильських футболістів. Клуб поповнили два таланти із Бразилії.

Про трансфер "Шахтар" повідомив на своїх ресурсах.

Реклама
Читайте також:

Два новачки для "Шахтаря"

Першим новачком став 18-річний центральний атакувальний хавбек Ізекі Сілва.

Изеки Силва
Ізекі Сілва. Фото: "Шахтар"

Футболіст є вихованцем "Флуміненсе", де виступав з 10 років. Ізекі уклав контракт до 30 червня 2030 року.

Свій перший професійний контракт Сілва підписав у травні 2023 року. У 2024 році став чемпіоном Бразилії (U17) та переможцем Кубка Бразилії (U17), а за команду U20 провів десять матчів і забив два голи.

Дебют за основну команду "Флуміненсе" відбувся 6 грудня 2024 року проти "Куяби". Загалом він зіграв 12 матчів за клуб.

Також "Шахтар" уклав угоду з 18-річним форвардом Лукою Мейреллішем із "Сантоса".

Лука Мейреллиш
Лука Мейрелліш. Фото: "Шахтар"

Контракт з одноклубником Неймара розрахований на п'ять сезонів. "Гірники" заплатили 10 млн євро за 85% економічних прав гравця.

Мейрелліш з 2018 року тренував  академії "Сантоса", а у листопаді 2024 року він дебютував за основну команду в матчі Серії В проти "Регатас Бразіл". За основу провів 17 ігор, ставши чемпіоном Серії В у 2024 році, а в серпні 2025 року був викликаний до збірної Бразилії U-20.

Нагадаємо, австралійська стрибунка у висоту Нікола Оліслагерс зізналась, що виграла завдяки Ярославі Магучіх.

Ексчемпіон світу з боксу Василь Ломаченко вразим відсутністю хорошої фізичної форми.

футбол ФК Шахтар Даріо Срна Футбол трансфери УПЛ
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації