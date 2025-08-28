Шахтар підписав двох бразильських талантів Ізекі Сілву та Луку Мейрелліша

Даріо Срна та Лука Мейрелліш. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" офіційно оголосив про трансфер двох молодих бразильських футболістів. Клуб поповнили два таланти із Бразилії.

Про трансфер "Шахтар" повідомив на своїх ресурсах.

Два новачки для "Шахтаря"

Першим новачком став 18-річний центральний атакувальний хавбек Ізекі Сілва.

Ізекі Сілва. Фото: "Шахтар"

Футболіст є вихованцем "Флуміненсе", де виступав з 10 років. Ізекі уклав контракт до 30 червня 2030 року.

Свій перший професійний контракт Сілва підписав у травні 2023 року. У 2024 році став чемпіоном Бразилії (U17) та переможцем Кубка Бразилії (U17), а за команду U20 провів десять матчів і забив два голи.

Дебют за основну команду "Флуміненсе" відбувся 6 грудня 2024 року проти "Куяби". Загалом він зіграв 12 матчів за клуб.

Також "Шахтар" уклав угоду з 18-річним форвардом Лукою Мейреллішем із "Сантоса".

Лука Мейрелліш. Фото: "Шахтар"

Контракт з одноклубником Неймара розрахований на п'ять сезонів. "Гірники" заплатили 10 млн євро за 85% економічних прав гравця.

Мейрелліш з 2018 року тренував академії "Сантоса", а у листопаді 2024 року він дебютував за основну команду в матчі Серії В проти "Регатас Бразіл". За основу провів 17 ігор, ставши чемпіоном Серії В у 2024 році, а в серпні 2025 року був викликаний до збірної Бразилії U-20.

