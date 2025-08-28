Шахтер подписал двух бразильских талантов Изеки Силву и Луку Мейреллиша

Шахтер объявил о двух многомиллионных трансферах
Донецкий "Шахтер" официально объявил о трансфере двух молодых бразильских футболистов. Клуб пополнили два таланта из Бразилии.
О трансфере "Шахтер" сообщил на своих ресурсах.
Два новичка для "Шахтера"
Первым новичком стал 18-летний центральный атакующий хавбек Изеки Силва.
Футболист является воспитанником "Флуминенсе", где выступал с 10 лет. Изеки заключил c "горняками" контракт до 30 июня 2030 года.
Свой первый профессиональный контракт Силва подписал в мае 2023 года. В 2024 году стал чемпионом Бразилии (U17) и победителем Кубка Бразилии (U17), а за команду U20 провел десять матчей и забил два гола.
Дебют за основную команду "Флуминенсе" состоялся 6 декабря 2024 года против "Куябы". Всего он сыграл 12 матчей за клуб.
Также "Шахтер" заключил соглашение с 18-летним форвардом Лукой Мейреллишем из "Сантоса".
Контракт с одноклубником Неймара рассчитан на пять сезонов. "Горняки" заплатили 10 млн евро за 85% экономических прав игрока.
Мейреллиш с 2018 года тренировал академии "Сантоса", а в ноябре 2024 года он дебютировал за основную команду в матче Серии В против "Регатас Бразил". За основу провел 17 игр, став чемпионом Серии В в 2024 году, а в августе 2025 года был вызван в сборную Бразилии U-20.
