Головна Спорт Які цілі Туран ставить Шахтарю після перемоги над Серветтом

Які цілі Туран ставить Шахтарю після перемоги над Серветтом

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 09:31
Туран обіцяє сенсацію від Шахтаря в Європі
Арда Туран підказує гравцям "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран поділився емоціями після виходу команди в основну стадію Ліги конференцій. Його підопічні в напруженому протистоянні пройшли швейцарський "Серветт".

Туран зазначив, що завдання команди на кваліфікацію виконано, повідомляє пресслужба клубу.

Читайте також:

"Шахтар" зберіг місце в єврокубках і продовжить боротьбу на міжнародній арені. Для клубу це був один із головних викликів початку сезону.

Тепер на донецький колектив чекає жеребкування: 29 серпня "Шахтар" разом із київським "Динамо" дізнається шістьох суперників по груповому етапу Ліги конференцій.

Кевин Лопес
Гравці "Шахтаря" після голу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мрії та плани "Шахтаря"

За словами наставника "гірників", попереду в команди новий турнірний шлях. Він наголосив, що "Шахтар" отримав шанс боротися за перемогу в турнірі й буде використовувати кожну можливість для розвитку та прогресу.

"Ми щасливі цій перемозі, вона дісталася нелегко. Головне було потрапити в основну сітку та залишитися в Європі. Тепер у нас є право на помилки, але й великі амбіції теж. Я не знаю, як далеко ми зможемо пройти, але впевнений, що "Шахтар" буде мріяти та боротися", — запевнив Туран.

Нагадаємо, італійська "Рома" готова відмовитися від послуг Артема Довбика, але водночас не погодилася відпустити його у два клуби з різних чемпіонатів.

Стосунки Іллі Забарного з росіянином Матвієм Сафоновим виявилися не такими напруженими, як повідомляли журналісти.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
