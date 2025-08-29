Туран обіцяє сенсацію від Шахтаря в Європі

Арда Туран підказує гравцям "Шахтаря". Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран поділився емоціями після виходу команди в основну стадію Ліги конференцій. Його підопічні в напруженому протистоянні пройшли швейцарський "Серветт".

Туран зазначив, що завдання команди на кваліфікацію виконано, повідомляє пресслужба клубу.

"Шахтар" зберіг місце в єврокубках і продовжить боротьбу на міжнародній арені. Для клубу це був один із головних викликів початку сезону.

Тепер на донецький колектив чекає жеребкування: 29 серпня "Шахтар" разом із київським "Динамо" дізнається шістьох суперників по груповому етапу Ліги конференцій.

Гравці "Шахтаря" після голу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Мрії та плани "Шахтаря"

За словами наставника "гірників", попереду в команди новий турнірний шлях. Він наголосив, що "Шахтар" отримав шанс боротися за перемогу в турнірі й буде використовувати кожну можливість для розвитку та прогресу.

"Ми щасливі цій перемозі, вона дісталася нелегко. Головне було потрапити в основну сітку та залишитися в Європі. Тепер у нас є право на помилки, але й великі амбіції теж. Я не знаю, як далеко ми зможемо пройти, але впевнений, що "Шахтар" буде мріяти та боротися", — запевнив Туран.

