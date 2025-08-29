Моурінью звільнений з Фенербахче і може повернутися до роботи в АПЛ

Жозе Моурінью розчарований. Фото: Reuters/Murad Sezer

Жозе Моуріньо завершив роботу в турецькому "Фенербахче" за трохи більше ніж рік після призначення. Рішення про звільнення головного тренера було ухвалено відразу після вильоту команди з Ліги чемпіонів від португальської "Бенфіки".

У Моурінью є різні варіанти для продовження кар'єри, повідомляє FourFourTwo.

Досвідчений тренер очолив клуб влітку 2024 року, але так і не зумів привести його до трофеїв. Під його керівництвом "Фенербахче" фінішував другим у чемпіонаті Туреччини й невдало виступив у єврокубках.

Жозе Моурінью спостерігає за грою своєї команди. Фото: Reuters/Umit Bektas

Команда покинула Кубок Туреччини на стадії чвертьфіналу та поступилася "Рейнджерс" в 1/8 фіналу Ліги Європи. Останнім розчаруванням стала поразка від "Бенфіки" у вирішальному матчі плей-офф Ліги чемпіонів — 0:1 після домашньої нічиєї.

Що далі для Моуріньо

Португальський фахівець раніше натякав, що його наступним клубом може стати команда без єврокубкових зобов'язань. На тлі чуток деякі ЗМІ пов'язували його з "Ноттінгем Форест", де під тиском перебуває Нуну Ешпіріту Санту.

Моуріньо залишається одним із найтитулованіших тренерів сучасності, а його ім'я вже з'явилося серед можливих кандидатів на роботу в Англії.

