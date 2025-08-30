Довбик отказал Фулхэму и может перейти в Наполи

Довбик и Дибала с главным тренером "Ромы" Гасперини. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Летнее трансферное окно в Европе продлится еще неделю, и Артем Довбик стал одним из героев последних часов рынка. Он уже договорился о выходе из "Ромы", где оказался вне планов Гасперини, и рассматривает вариант с переходом в другой клуб.

Недавно украинец проигнорировал предложение от известной английской команды, сообщает RomaPress.

Желание Артема Довбика остаться в Италии коррелирует с амбициозными планами. Он уже отказался от предложения перейти в "Фулхэм", и это не стало случайностью. На 28-летнего футболиста претендуют два известных итальянских клуба.

Артем Довбик во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Где будет играть Довбик

"Милан" рассматривает вариант обмена с "Ромой", который может включать трансфер украинца. В центре сделки оказался обмен Артема на Сантьяго Хименес, но детали пока обсуждаются.

Римляне готовы отпустить нападающего, но предпочли бы полноценную сделку. "Наполи" предлагает аренду за 5–6 млн евро с опцией выкупа контракта Довбика. "Партенопейцы" ищут форварда, который адаптирован к Серии А и мог бы заменить травмированного Ромелу Лукаку.

При этом Довбик хочет сохранить постоянство и стабильную игровую практику в итальянском чемпионате. Его трансфер может стать ключевым моментом летнего окна. Он забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 45 матчах за "Рому" в прошлом сезоне.

Напомним, другой форвард сборной Украины — Владислав Ванат — в ближайшее время подпишет контракт с "Жироной". Испанские журналисты считают этот трансфер удачным для каталонской команды.