Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Довбик выбрал новую команду — что известно

Довбик выбрал новую команду — что известно

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 17:14
Довбик отказал Фулхэму и может перейти в Наполи
Довбик и Дибала с главным тренером "Ромы" Гасперини. Фото: Reuters/Matteo Ciambelli

Летнее трансферное окно в Европе продлится еще неделю, и Артем Довбик стал одним из героев последних часов рынка. Он уже договорился о выходе из "Ромы", где оказался вне планов Гасперини, и рассматривает вариант с переходом в другой клуб.

Недавно украинец проигнорировал предложение от известной английской команды, сообщает RomaPress

Реклама
Читайте также:

Желание Артема Довбика остаться в Италии коррелирует с амбициозными планами. Он уже отказался от предложения перейти в "Фулхэм", и это не стало случайностью. На 28-летнего футболиста претендуют два известных итальянских клуба. 

Артем Довбик
Артем Довбик во время матча. Фото: Reuters/Andrew Boyers

Где будет играть Довбик

"Милан" рассматривает вариант обмена с "Ромой", который может включать трансфер украинца. В центре сделки оказался обмен Артема на Сантьяго Хименес, но детали пока обсуждаются.

Римляне готовы отпустить нападающего, но предпочли бы полноценную сделку. "Наполи" предлагает аренду за 5–6 млн евро с опцией выкупа контракта Довбика. "Партенопейцы" ищут форварда, который адаптирован к Серии А и мог бы заменить травмированного Ромелу Лукаку.

При этом Довбик хочет сохранить постоянство и стабильную игровую практику в итальянском чемпионате. Его трансфер может стать ключевым моментом летнего окна. Он забил 17 голов и отдал 4 ассиста в 45 матчах за "Рому" в прошлом сезоне. 

Напомним, другой форвард сборной Украины — Владислав Ванат — в ближайшее время подпишет контракт с "Жироной". Испанские журналисты считают этот трансфер удачным для каталонской команды. 

футбол Артем Довбик Футбол трансферы Наполи ФК Рома (Рим)
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации