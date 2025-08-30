Саленко разнес Шовковского и намекнул на смену тренера

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский. Фото: УНИАН

Бывший нападающий киевского "Динамо" Олег Саленко поделился своим мнением о работе Александра Шовковского на посту главного тренера. По его словам, задачи, которые стояли перед командой, не были выполнены.

Эксперт считает, что "бело-синие" не способны добиться прогресса при нынешнем тренера, сообщает "Футбол 24".

Реклама

Читайте также:

Киевляне начинали свой путь в Лиге чемпионов, но пройти квалификацию не смогли. В третьем раунде команда уступила кипрскому "Пафосу", а в плей-офф Лиги Европы потерпела неудачу в противостоянии с "Маккаби" (Тель-Авив).

Олег Саленко перед благотворительным матчем. Фото: УНИАН

Теперь "Динамо" будет выступать в Лиге конференций. В групповом этапе украинскому клубу предстоят встречи с "Кристал Пэлас", "Фиорентиной", "Зриньски", "Омонией", "Ноа" и "Самсунспором". На фоне этих результатов все чаще звучат мнения о возможных кадровых переменах в тренерском штабе.

Что сказал Саленко о Шовковском

Экс-форвард отметил, что команда под руководством Шовковского не смогла реализовать свой потенциал. Он подчеркнул, что при новом наставнике футболисты могут заиграть по-другому, а сам клуб получит эмоциональный импульс.

"Шовковский не выполнил поставленную задачу. Команда боролась за выход в Лигу чемпионов, соперники были проходимыми, а в итоге имеем Лигу конференций. Новый тренер даст свое видение, футболисты будут проявлять себя по-новому, и на этом можно создать костяк команды. Только так можно готовиться к борьбе за Лигу чемпионов в следующем сезоне", — заявил Саленко.

Напомним, "Динамо" лишилось одного из лидеров, которого уже ждут в "Жироне" — Владислав Ванат скоро подпишет контракт с новым клубом.

У Артема Довбика есть два варианта для трансфера, оба претендента на украинца оказались итальянскими топ-клубами.