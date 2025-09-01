Шапаренко, Бражко и Попов близки к уходу из Динамо

Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Действующий чемпион украинской Премьер-лиги "Динамо" рискует лишиться сразу нескольких ведущих футболистов. В клубе наметился серьезный отток игроков сборной Украины.

Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко, сообщает "TaТоТаке".

Все четверо футболистов выразили желание попробовать свои силы в европейских чемпионатах и уже ищут возможности для перехода.

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевляне не собираются отпускать игроков бесплатно. "Динамо" готово согласиться на трансферы только при условии получения достойных финансовых предложений, которые удовлетворят руководство клуба.

Николай Шапаренко управляет атакой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется игроками "Динамо"

Ближе всего к смене команды Владислав Ванат, который завершает переговоры с каталонской "Жироной". По слухам, Шапаренко может быть в сфере интересов немецкой Бундеслиги, где "Вердер" и "Аугсбург" ищут усиление в центре поля. Попов упоминался в связи с турецкими клубами, а Бражко якобы попал на радары бельгийского "Гента".

Таким образом, "Динамо" стоит перед трудным межсезоньем. Потеря сразу четырех лидеров способна резко изменить амбиции клуба, но при этом открывает дорогу к обновлению состава и новым инвестициям.

