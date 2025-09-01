Шапаренко, Бражко и Попов близки к уходу из Динамо

Лидеры Динамо хотят уйти из клуба — о ком речь
Действующий чемпион украинской Премьер-лиги "Динамо" рискует лишиться сразу нескольких ведущих футболистов. В клубе наметился серьезный отток игроков сборной Украины.
Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко, сообщает "TaТоТаке".
Все четверо футболистов выразили желание попробовать свои силы в европейских чемпионатах и уже ищут возможности для перехода.
Киевляне не собираются отпускать игроков бесплатно. "Динамо" готово согласиться на трансферы только при условии получения достойных финансовых предложений, которые удовлетворят руководство клуба.
Кто интересуется игроками "Динамо"
Ближе всего к смене команды Владислав Ванат, который завершает переговоры с каталонской "Жироной". По слухам, Шапаренко может быть в сфере интересов немецкой Бундеслиги, где "Вердер" и "Аугсбург" ищут усиление в центре поля. Попов упоминался в связи с турецкими клубами, а Бражко якобы попал на радары бельгийского "Гента".
Таким образом, "Динамо" стоит перед трудным межсезоньем. Потеря сразу четырех лидеров способна резко изменить амбиции клуба, но при этом открывает дорогу к обновлению состава и новым инвестициям.
