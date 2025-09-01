Видео
Главная Спорт Лидеры Динамо хотят уйти из клуба — о ком речь

Лидеры Динамо хотят уйти из клуба — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 11:31
Шапаренко, Бражко и Попов близки к уходу из Динамо
Игроки "Динамо" празднуют гол. Фото: пресс-служба клуба

Действующий чемпион украинской Премьер-лиги "Динамо" рискует лишиться сразу нескольких ведущих футболистов. В клубе наметился серьезный отток игроков сборной Украины.

Речь идет о Денисе Попове, Николае Шапаренко, Владиславе Ванате и Владимире Бражко, сообщает "TaТоТаке".

Все четверо футболистов выразили желание попробовать свои силы в европейских чемпионатах и уже ищут возможности для перехода. 

Владимир Бражко
Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевляне не собираются отпускать игроков бесплатно. "Динамо" готово согласиться на трансферы только при условии получения достойных финансовых предложений, которые удовлетворят руководство клуба. 

Николай Шапаренко
Николай Шапаренко управляет атакой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто интересуется игроками "Динамо"

Ближе всего к смене команды Владислав Ванат, который завершает переговоры с каталонской "Жироной". По слухам, Шапаренко может быть в сфере интересов немецкой Бундеслиги, где "Вердер" и "Аугсбург" ищут усиление в центре поля. Попов упоминался в связи с турецкими клубами, а Бражко якобы попал на радары бельгийского "Гента".

Таким образом, "Динамо" стоит перед трудным межсезоньем. Потеря сразу четырех лидеров способна резко изменить амбиции клуба, но при этом открывает дорогу к обновлению состава и новым инвестициям.

Напомним, известный в прошлом футболист "Динамо" уверен, что руководство клуба должно заменить главного тренера команды. 

Украинские болельщики смогут в прямом эфире посмотреть матч отбора на ЧМ-2026 с участием сборных Украины и Франции. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
