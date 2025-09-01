Украина — Франция — где и когда смотреть матч отбора на ЧМ-2026

Сергей Ребров отвечает на вопросы. Фото: УАФ

Сборная Украины уже в пятницу, 5 сентября, стартует в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. За два месяца "сине-желтые" проведут шесть поединков, которые определят их шансы сыграть на мировом первенстве в США, Канаде и Мексике.

Первый экзамен для команды Сергея Реброва заключается в противостоянии с Францией, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Где и когда смотреть матч Украина — Франция

Подопечные Сергея Реброва сыграют против финалиста двух последних мундиалей. Встреча пройдет во Вроцлаве на стадионе "Тарчинськи Арена". Начало матча Украина — Франция 2025 назначено на 21:45 по киевскому времени.

Илья Забарный (слева) стал лидером сборной Украины. Фото: УАФ

Трансляцию покажет медиасервис MEGOGO на канале "Megogo Футбол 1". Дополнительно прямой эфир будет доступен на бесплатном канале "Megogo Спорт" в цифровом эфире Т2 и кабельных сетях.

История противостояний

Украина и Франция играли между собой 12 раз. Французы одержали шесть побед, четыре раза фиксировалась ничья, а единственный успех "сине-желтых" пришелся на ноябрь 2013 года, когда в Киеве хозяева выиграли 2:0. Этот результат до сих пор остается символом веры в команду.

Сергей Ребров во время матча. Фото: УАФ

Любопытно, что соперники встречались и в квалификации к ЧМ-2022. Тогда обе игры завершились с одинаковым счетом 1:1. Теперь новый отборочный матч чемпионата мира 2026 во Вроцлаве станет проверкой амбиций сборной Реброва. Матч Украина — Франция где смотреть — главный вопрос болельщиков перед стартом отбора.

Напомним, в конце прошлой недели главный тренер сборной Украины Сергей Ребров внес сразу несколько изменений в заявку команды.

Киевское "Динамо" перестало быть базовым клубом для сборной Украины, в столичной команде может произойти замена наставника.