Ребров довызвал игрока Полесья в сборную Украины

Ребров довызвал игрока Полесья в сборную Украины

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 21:01
Ребров меняет состав перед битвой с Францией
Сергей Ребров общается с прессой. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сделал изменения в составе команды на ближайшие матчи отбора чемпионата мира-2026. Наставник довызвал защитника житомирского "Полесья" Богдана Михайличенко.

Место в заявке освободилось после травмы защитника киевского "Динамо" Александра Тымчика, который не сможет помочь национальной команде в сентябрьских поединках, сообщает Украинская ассоциация футбола.

Читайте также:

Новая замена в сборной Украины

Украина начнет квалификацию ЧМ-2026 матчем против Франции, который пройдет 5 сентября во Вроцлаве. Вторая встреча состоится 9 сентября в Баку, где команда Сергея Реброва сыграет против Азербайджана. 

Богдан Михайличенко
Богдан Михайличенко в "Полесье". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

За сборную Украины Богдан Михайличенко дебютировал еще в 2020 году. На его счету уже десять матчей и две результативные передачи. Опыт защитника должен помочь национальной команде в сложных поединках осени.

Напомним, это уже вторая замена в составе национальной команды за последние дни. Ранее "сине-желтые" довызвали вингера "Динамо" Назара Волошина, который также включен в список на сентябрьские матчи. 

Одновременно с этим бывшая звезда сборной Украины Олег Саленко раскритиковал методы работы тренера Александра Шовковского в киевском "Динамо". 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Полесье Богдан Михайличенко
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
