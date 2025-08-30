Ребров змінює склад перед битвою з Францією

Ребров довикликав гравця Полісся до збірної України
Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив зміни у складі команди на найближчі матчі відбору чемпіонату світу-2026. Наставник довикликав захисника житомирського "Полісся" Богдана Михайличенка.
Місце в заявці звільнилося після травми захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика, який не зможе допомогти національній команді у вересневих поєдинках, повідомляє Українська асоціація футболу.
Нова заміна у збірній України
Україна розпочне кваліфікацію ЧС-2026 матчем проти Франції, який відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Друга зустріч відбудеться 9 вересня в Баку, де команда Сергія Реброва зіграє проти Азербайджану.
За збірну України Богдан Михайличенко дебютував ще 2020 року. На його рахунку вже десять матчів та дві результативні передачі. Досвід захисника має допомогти національній команді в складних поєдинках осені.
Нагадаємо, це вже друга заміна у складі національної команди за останні дні. Раніше "синьо-жовті" довикликали вінгера "Динамо" Назара Волошина, який також включений до списку на вересневі матчі.
Одночасно з цим колишня зірка збірної України Олег Саленко розкритикував методи роботи тренера Олександра Шовковського в київському "Динамо".
