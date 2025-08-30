Ребров змінює склад перед битвою з Францією

Сергій Ребров спілкується з пресою. Фото: УАФ

Головний тренер збірної України Сергій Ребров зробив зміни у складі команди на найближчі матчі відбору чемпіонату світу-2026. Наставник довикликав захисника житомирського "Полісся" Богдана Михайличенка.

Місце в заявці звільнилося після травми захисника київського "Динамо" Олександра Тимчика, який не зможе допомогти національній команді у вересневих поєдинках, повідомляє Українська асоціація футболу.

Україна розпочне кваліфікацію ЧС-2026 матчем проти Франції, який відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. Друга зустріч відбудеться 9 вересня в Баку, де команда Сергія Реброва зіграє проти Азербайджану.

Богдан Михайличенко в "Поліссі". Фото: instagram.com/mykhailichenko_44/

За збірну України Богдан Михайличенко дебютував ще 2020 року. На його рахунку вже десять матчів та дві результативні передачі. Досвід захисника має допомогти національній команді в складних поєдинках осені.

Нагадаємо, це вже друга заміна у складі національної команди за останні дні. Раніше "синьо-жовті" довикликали вінгера "Динамо" Назара Волошина, який також включений до списку на вересневі матчі.

Одночасно з цим колишня зірка збірної України Олег Саленко розкритикував методи роботи тренера Олександра Шовковського в київському "Динамо".