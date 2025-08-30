Нова надія Динамо дебютує у збірній України

Ребров знайшов спосіб посилити склад збірної України
Вінгер київського "Динамо" Назар Волошин отримав виклик до національної збірної України. Гравця було переведено з резервного списку до основної групи команди на найближчі матчі кваліфікації до чемпіонату світу-2026.
Таким чином, кількість представників "Динамо" в національній команді збільшилася до п'яти футболістів, повідомляє пресслужба УАФ.
Назар Волошин поки що не має досвіду виступів за головну збірну країни. На молодіжному рівні він провів 16 матчів та забив 5 м'ячів за команду U-21, де зарекомендував себе одним із лідерів атак.
Що чекає на збірну України
На старті відбіркового турніру підопічні Сергія Реброва зустрінуться з Францією. Матч відбудеться 5 вересня у Вроцлаві. У групі D також виступають збірні Ісландії та Азербайджану.
Футбольний шлях Волошина почався в системі київського клубу. Минулого сезону він регулярно отримував ігровий час, забивав важливі голи та посилив позиції на фланзі атаки. У нинішньому сезоні 21-річний футболіст розраховує закріпитися як у "Динамо", так і в складі збірної України, де його дебют може відбутися вже у вересні.
Нагадаємо, Владислав Ванат уже приїхав до Жирони, де проходить медичне обстеження в однойменній команді.
У форварда збірної України Артема Довбика з'явилося одразу два варіанти продовження кар'єри в чемпіонаті Італії.
Читайте Новини.LIVE!