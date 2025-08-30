Новая надежда Динамо дебютирует в сборной Украины

Сергей Ребров (слева) на тренировке. Фото: УАФ

Вингер киевского "Динамо" Назар Волошин получил вызов в национальную сборную Украины. Игрок был переведен из резервного списка в основную группу команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира-2026.

Таким образом, количество представителей "Динамо" в национальной команде увеличилось до пяти футболистов, сообщает пресс-служба УАФ.

Назар Волошин пока не имеет опыта выступлений за главную сборную страны. На молодежном уровне он провел 16 матчей и забил 5 мячей за команду U-21, где зарекомендовал себя одним из лидеров атак.

Назар Волошин (слева) уходит от соперника. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что ждет сборную Украины

На старте отборочного турнира подопечные Сергея Реброва встретятся с Францией. Матч пройдет 5 сентября во Вроцлаве. В группе D также выступают сборные Исландии и Азербайджана.

Футбольный путь Волошина начался в системе киевского клуба. В прошлом сезоне он регулярно получал игровое время, забивал важные голы и усилил позиции на фланге атаки. В нынешнем сезоне 21-летний футболист рассчитывает закрепиться как в "Динамо", так и в составе сборной Украины, где его дебют может состояться уже в сентябре.

