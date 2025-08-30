Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ребров нашел способ усилить состав сборной Украины — о ком речь

Ребров нашел способ усилить состав сборной Украины — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 18:07
Новая надежда Динамо дебютирует в сборной Украины
Сергей Ребров (слева) на тренировке. Фото: УАФ

Вингер киевского "Динамо" Назар Волошин получил вызов в национальную сборную Украины. Игрок был переведен из резервного списка в основную группу команды на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира-2026.

Таким образом, количество представителей "Динамо" в национальной команде увеличилось до пяти футболистов, сообщает пресс-служба УАФ. 

Реклама
Читайте также:

Назар Волошин пока не имеет опыта выступлений за главную сборную страны. На молодежном уровне он провел 16 матчей и забил 5 мячей за команду U-21, где зарекомендовал себя одним из лидеров атак. 

Назар Волошин
Назар Волошин (слева) уходит от соперника. Фото: пресс-служба "Динамо" 

Что ждет сборную Украины

На старте отборочного турнира подопечные Сергея Реброва встретятся с Францией. Матч пройдет 5 сентября во Вроцлаве. В группе D также выступают сборные Исландии и Азербайджана.

Футбольный путь Волошина начался в системе киевского клуба. В прошлом сезоне он регулярно получал игровое время, забивал важные голы и усилил позиции на фланге атаки. В нынешнем сезоне 21-летний футболист рассчитывает закрепиться как в "Динамо", так и в составе сборной Украины, где его дебют может состояться уже в сентябре. 

Напомним, Владислав Ванат уже приехал в Жирону, где проходит медицинское обследование в одноименной команде. 

У форварда сборной Украины Артема Довбика появилось сразу два варианта продолжения карьеры в чемпионате Италии. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Сергей Ребров Назарий Волошин
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации