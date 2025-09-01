Відео
Іспит для Реброва — де та коли дивитися матч Україна — Франція

Іспит для Реброва — де та коли дивитися матч Україна — Франція

Дата публікації: 1 вересня 2025 09:48
Україна — Франція — де та коли дивитися матч відбору на ЧС-2026
Сергій Ребров відповідає на запитання. Фото: УАФ

Збірна України вже в п'ятницю, 5 вересня, стартує у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2026 року. За два місяці "синьо-жовті" проведуть шість поєдинків, які визначать їхні шанси зіграти на світовій першості у США, Канаді та Мексиці.

Перший іспит для команди Сергія Реброва полягає у протистоянні з Францією, повідомляє портал Новини.LIVE.

Де та коли дивитися матч Україна — Франція

Підопічні Сергія Реброва зіграють проти фіналіста двох останніх мундіалів. Зустріч пройде у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинські Арена". Початок матчу Україна — Франція 2025 призначено на 21:45 за київським часом.

Илья Забарный
Ілля Забарний (ліворуч) став лідером збірної України. Фото: УАФ

Трансляцію покаже медіасервіс MEGOGO на каналі "Megogo Футбол 1". Додатково прямий ефір буде доступний на безкоштовному каналі "Megogo Спорт" у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Історія протистоянь

Україна та Франція грали між собою 12 разів. Французи здобули шість перемог, чотири рази фіксувалася нічия, а єдиний успіх "синьо-жовтих" припав на листопад 2013 року, коли в Києві господарі виграли 2:0. Цей результат досі залишається символом віри в команду.

Сергей Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: УАФ

Цікаво, що суперники зустрічалися й у кваліфікації до ЧС-2022. Тоді обидві гри завершилися з однаковим рахунком 1:1. Тепер новий відбірковий матч чемпіонату світу 2026 у Вроцлаві стане перевіркою амбіцій збірної Реброва. Матч Україна — Франція де дивитися — головне питання вболівальників перед стартом відбору.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров вніс одразу декілька змін до заявки команди.

Київське "Динамо" перестало бути базовим клубом для збірної України, у столичній команді може відбутися заміна наставника.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
