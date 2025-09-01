Трансфер Доннаруммы в Манчестер Сити — все детали перехода

Манчестер Сити оформил один из самых громких трансферов лета
"Манчестер Сити" окончательно согласовал трансфер голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. Стороны уладили последние детали сделки.
Этот трансфер напрямую связан с грядущим уходом Эдерсона в турецкий "Фенербахче", сообщил инсайдер Руди Галетти.
Уже в понедельник, 1 сентября, Джанлуиджи Доннарумма пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с новым клубом. Соглашение рассчитано на пять лет, а сумма трансфера составит от 30 до 35 млн евро.
Итальянский голкипер попрощался с болельщиками "ПСЖ", так и не договорившись о продлении соглашения, которое истекает летом 2026 года. Руководство клуба приняло решение продать вратаря сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год.
Новый старт для Доннаруммы
В минувшем сезоне капитан сборной Италии сыграл 47 матчей за парижан, пропустил 43 гола и 17 раз оставлял ворота "сухими". Его вклад помог ПСЖ выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также дойти до финала клубного чемпионата мира-2025.
Для "Манчестер Сити" это усиление приходит в непростое время: команда Хосепа Гвардиолы проиграла два из трех стартовых туров АПЛ. Уже 14 сентября "горожане" проведут дерби с "Манчестер Юнайтед", и именно в этой игре Доннарумма может дебютировать в новом чемпионате.
