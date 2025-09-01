Видео
Манчестер Сити оформил один из самых громких трансферов лета

Манчестер Сити оформил один из самых громких трансферов лета

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 12:01
Трансфер Доннаруммы в Манчестер Сити — все детали перехода
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters/Matthew Childs

"Манчестер Сити" окончательно согласовал трансфер голкипера "ПСЖ" Джанлуиджи Доннаруммы. Стороны уладили последние детали сделки.

Этот трансфер напрямую связан с грядущим уходом Эдерсона в турецкий "Фенербахче", сообщил инсайдер Руди Галетти.

Читайте также:

Уже в понедельник, 1 сентября, Джанлуиджи Доннарумма пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с новым клубом. Соглашение рассчитано на пять лет, а сумма трансфера составит от 30 до 35 млн евро.

Итальянский голкипер попрощался с болельщиками "ПСЖ", так и не договорившись о продлении соглашения, которое истекает летом 2026 года. Руководство клуба приняло решение продать вратаря сейчас, чтобы не потерять его бесплатно через год. 

Джанлуиджи Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма на тренировке. Фото: Reuters/Kai Pfaffenbach

Новый старт для Доннаруммы

В минувшем сезоне капитан сборной Италии сыграл 47 матчей за парижан, пропустил 43 гола и 17 раз оставлял ворота "сухими". Его вклад помог ПСЖ выиграть Лигу чемпионов, Лигу 1, Кубок и Суперкубок Франции, а также дойти до финала клубного чемпионата мира-2025.

Для "Манчестер Сити" это усиление приходит в непростое время: команда Хосепа Гвардиолы проиграла два из трех стартовых туров АПЛ. Уже 14 сентября "горожане" проведут дерби с "Манчестер Юнайтед", и именно в этой игре Доннарумма может дебютировать в новом чемпионате. 

Напомним, действующий чемпион Англии "Ливерпуль" установил новый трансферный рекорд в чемпионате Англии. 

Киевское "Динамо" может потерять не только Владислава Ваната, но и еще трех лидеров команды, которые настроены уехать в Европу. 

спорт футбол ПСЖ Футбол трансферы Манчестер Сити Джанлуиджи Доннарума
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
