Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ливерпуль установил новый рекорд на трансферном рынке

Ливерпуль установил новый рекорд на трансферном рынке

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:31
Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ
Александер Исак в игре за "Ньюкасл". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один из лучших форвардов мира Александер Исак официально меняет клуб. В понедельник, 1 сентября, шведский нападающий покинул "Ньюкасл" и отправился в Ливерпуль для прохождения медосмотра перед подписанием контракта.

Переговоры между клубами шли несколько месяцев, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

Реклама
Читайте также:

"Сороки" не хотели отпускать нападающего, однако после его бойкота и отказа выходить на поле сделка все же состоялась. Теперь Исак готов стать частью чемпионов Английской Премьер-лиги. 

Футболист подпишет соглашение с "Ливерпулем" сроком на шесть лет. Сумма трансфера составила рекордные 125 млн фунтов стерлингов, что делает переход Исака самым дорогим в истории АПЛ. 

Александер Исак
Александер Исак сам настоял на переход в "Ливерпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Рекордное лето "Ливерпуля"

"Мерсисайдцы" этим летом превзошли все ожидания. Помимо Исака, они купили Флориана Вирца за 107 миллионов фунтов и ещё нескольких звезд — Жереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Уго Экитике. В общей сложности клуб потратил около 450 млн фунтов, что стало абсолютным рекордом Англии.

Теперь атакующая линия "Ливерпуля" выглядит грозно: Исак будет действовать рядом с Салахом и Коди Гакпо. Болельщики верят, что с таким составом "Энфилд" сможет претендовать не только на победу в Англии, но и на трофеи в Европе.

Напомним, один из лидеров донецкого "Шахтера" тоже переехал в Англию, "горняки" заработают большие деньги на этом трансфере. 

Жена Георгия Судакова трогательно поддержала футболиста, который подписал контракт с португальской "Бенфикой". 

спорт футбол Футбол трансферы Ньюкасл Юнайтед Ливерпуль Александер Исак
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации