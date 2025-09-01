Ливерпуль оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ

Александер Исак в игре за "Ньюкасл". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один из лучших форвардов мира Александер Исак официально меняет клуб. В понедельник, 1 сентября, шведский нападающий покинул "Ньюкасл" и отправился в Ливерпуль для прохождения медосмотра перед подписанием контракта.

Переговоры между клубами шли несколько месяцев, сообщает инсайдер Бен Джейкобс.

"Сороки" не хотели отпускать нападающего, однако после его бойкота и отказа выходить на поле сделка все же состоялась. Теперь Исак готов стать частью чемпионов Английской Премьер-лиги.

Футболист подпишет соглашение с "Ливерпулем" сроком на шесть лет. Сумма трансфера составила рекордные 125 млн фунтов стерлингов, что делает переход Исака самым дорогим в истории АПЛ.

Александер Исак сам настоял на переход в "Ливерпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Рекордное лето "Ливерпуля"

"Мерсисайдцы" этим летом превзошли все ожидания. Помимо Исака, они купили Флориана Вирца за 107 миллионов фунтов и ещё нескольких звезд — Жереми Фримпонга, Милоша Керкеза, Уго Экитике. В общей сложности клуб потратил около 450 млн фунтов, что стало абсолютным рекордом Англии.

Теперь атакующая линия "Ливерпуля" выглядит грозно: Исак будет действовать рядом с Салахом и Коди Гакпо. Болельщики верят, что с таким составом "Энфилд" сможет претендовать не только на победу в Англии, но и на трофеи в Европе.

