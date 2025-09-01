Кевин прилетел в Лондон для переговоров с Фулхэмом

Кевин в матче против "Серветта". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" 1 сентября проведет крупнейший трансфер последних лет. Клуб планирует продать своего левого вингера Кевина.

Сейчас футболист уже находится в Лодоне, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Решение за Кевином

Полузащитник "Шахтера" и его агент прибыли в Лондон, чтобы согласовать личные условия контракта с "Фулхэмом".

Сейчас переговоры с игроком еще продолжаются и окончательное согласие футболиста пока не достигнуто. При этом "Фулхэм" уже договорился с "Шахтером" о трансфере за 42 миллиона евро и бонусы.

Кевин стал игроком "Шахтера" в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. Контракт бразильца действует до 31 декабря 2028 года.

В этом сезоне Кевин забил пять голов и отдал два ассиста в пяти матчах.

