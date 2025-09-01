Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрок Шахтера в Лондоне для подписания контракта с клубом АПЛ

Игрок Шахтера в Лондоне для подписания контракта с клубом АПЛ

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 07:36
Кевин прилетел в Лондон для переговоров с Фулхэмом
Кевин в матче против "Серветта". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" 1 сентября проведет крупнейший трансфер последних лет. Клуб планирует продать своего левого вингера Кевина.

Сейчас футболист уже находится в Лодоне, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Реклама
Читайте также:
Кевин приехал на переговоры в Англию
Кевин в матче против "Серветта". Фото: "Шахтер"

Решение за Кевином

Полузащитник "Шахтера" и его агент прибыли в Лондон, чтобы согласовать личные условия контракта с "Фулхэмом".

Сейчас переговоры с игроком еще продолжаются и окончательное согласие футболиста пока не достигнуто. При этом "Фулхэм" уже договорился с "Шахтером" о трансфере за 42 миллиона евро и бонусы.

Кевин стал игроком "Шахтера" в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 миллионов евро. Контракт бразильца действует до 31 декабря 2028 года.

В этом сезоне Кевин забил пять голов и отдал два ассиста в пяти матчах.

Напомним, претендент на титул WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер выбрал другого соперника вместо Александра Усика.

Сборная Украины по футболу изменила заявку на матч с Францией — какие изменения произошли.

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Кевин (футболист) Фулхэм
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации