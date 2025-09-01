Відео
Головна Спорт Гравець Шахтаря у Лондоні для підписання контракту з клубом АПЛ

Гравець Шахтаря у Лондоні для підписання контракту з клубом АПЛ

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 07:36
Кевін прилетів до Лондона для переговорів з Фулгемом
Кевін у матчі проти "Серветта". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" 1 вересня проведе найбільший трансфер останніх років. Клуб планує продати свого лівого вінгера Кевіна.

Наразі футболіст вже перебуває в Лодоні, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Кевін у матчі проти "Серветта". Фото: "Шахтар"
Кевін у матчі проти "Серветта". Фото: "Шахтар"

Рішення за Кевіном

Півзахисник "Шахтаря" та його агент прибули до Лондона, щоб узгодити особисті умови контракту з "Фулгемом".

Наразі переговори з гравцем ще тривають і остаточної згоди футболіста поки не досягнуто. При цьому "Фулгем" уже домовився з "Шахтарем" про трансфер за 42 мільйони євро та бонуси.

Кевін став гравцем "Шахтаря" в січні 2024 року з "Палмейраса" за 12 мільйонів євро. Контракт бразильця діє до 31 грудня 2028 року.

Цього сезону Кевін забив п'ять голів і віддав два асисти в п'яти матчах.

Нагадаємо, претендент на титул WBO у суперважкій вазі Джозеф Паркер вибрав іншого суперника замість Олександра Усика.

Збірна України з футболу змінила заявку на матч з Францією — які зміни сталися.

Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
