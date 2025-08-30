Джозеф Паркер не дочекався Усика та отримав нового суперника

Усик почекає — Паркер близький до іншого гучного бою
Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер розпочав тренувальний табір у Дубліні. Боксер готується до наступного поєдинку, який відбудеться наприкінці жовтня.
За даними Ring Magazine, його суперником, найімовірніше, стане британець Фабіо Вордлі.
Поєдинок планується на 25 жовтня і може стати ключовою подією осені в суперважкому дивізіоні. Раніше серед кандидатів називали також Дерека Чісору та Даніеля Дюбуа, проте саме Вордлі залишається головним претендентом. Переговори близькі до фінальної стадії.
А що з боєм Усик — Паркер?
Новозеландський боксер продовжує залишатися обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Однак українець запросив відтермінування переговорів через травму, і цей поєдинок поки що відкладається.
Нагадаємо, ситуація погіршилася після появи в мережі відео, де Усик танцює під пісню Наді Дорофєєвої. У команді Паркера сприйняли це як протиріччя заявленим діагнозам, а WBO зажадала від чемпіона надати оновлені медичні документи.
