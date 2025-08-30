Джозеф Паркер не дочекався Усика та отримав нового суперника

Джозеф Паркер відпочиває перед тренуванням. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Тимчасовий чемпіон WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер розпочав тренувальний табір у Дубліні. Боксер готується до наступного поєдинку, який відбудеться наприкінці жовтня.

За даними Ring Magazine, його суперником, найімовірніше, стане британець Фабіо Вордлі.

Поєдинок планується на 25 жовтня і може стати ключовою подією осені в суперважкому дивізіоні. Раніше серед кандидатів називали також Дерека Чісору та Даніеля Дюбуа, проте саме Вордлі залишається головним претендентом. Переговори близькі до фінальної стадії.

Джозеф Паркер у тренажерному залі. Кадр із відео

А що з боєм Усик — Паркер?

Новозеландський боксер продовжує залишатися обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу Олександром Усиком. Однак українець запросив відтермінування переговорів через травму, і цей поєдинок поки що відкладається.

Нагадаємо, ситуація погіршилася після появи в мережі відео, де Усик танцює під пісню Наді Дорофєєвої. У команді Паркера сприйняли це як протиріччя заявленим діагнозам, а WBO зажадала від чемпіона надати оновлені медичні документи.