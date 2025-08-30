Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Усик подождет — Паркер близок к другому громкому бою

Усик подождет — Паркер близок к другому громкому бою

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 20:17
Джозеф Паркер не дождался Усика и получил нового соперника
Джозеф Паркер отдыхает перед тренировкой. Фото: instagram.com/joeboxerparker/

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер начал тренировочный лагерь в Дублине. Боксер готовится к следующему поединку, который состоится в конце октября.

По данным Ring Magazine, его соперником, скорее всего, станет британец Фабио Вордли.

Реклама
Читайте также:

Поединок планируется на 25 октября и может стать ключевым событием осени в супертяжелом дивизионе. Ранее среди кандидатов назывались также Дерек Чисора и Даниэль Дюбуа, однако именно Вордли остается главным претендентом. Переговоры близки к финальной стадии. 

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер в тренажерном зале. Кадр из видео

А что с боем Усик — Паркер?

Новозеландский боксер продолжает оставаться обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Однако украинец запросил отсрочку переговоров из-за травмы, и этот поединок пока откладывается.

Напомним, ситуация усугубилась после появления в сети видео, где Усик танцует под песню Нади Дорофеевой. В команде Паркера восприняли это как противоречие заявленным диагнозам, а WBO потребовала от чемпиона предоставить обновленные медицинские документы.

спорт Александр Усик бокс Джозеф Паркер Бой Усик — Паркер
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации