Джозеф Паркер не дождался Усика и получил нового соперника

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер начал тренировочный лагерь в Дублине. Боксер готовится к следующему поединку, который состоится в конце октября.

По данным Ring Magazine, его соперником, скорее всего, станет британец Фабио Вордли.

Поединок планируется на 25 октября и может стать ключевым событием осени в супертяжелом дивизионе. Ранее среди кандидатов назывались также Дерек Чисора и Даниэль Дюбуа, однако именно Вордли остается главным претендентом. Переговоры близки к финальной стадии.

А что с боем Усик — Паркер?

Новозеландский боксер продолжает оставаться обязательным претендентом на бой с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком. Однако украинец запросил отсрочку переговоров из-за травмы, и этот поединок пока откладывается.

Напомним, ситуация усугубилась после появления в сети видео, где Усик танцует под песню Нади Дорофеевой. В команде Паркера восприняли это как противоречие заявленным диагнозам, а WBO потребовала от чемпиона предоставить обновленные медицинские документы.