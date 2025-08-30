WBO засомневалась в травме Усика и требует новые доказательства

Александр Усик выражает недоумение. Кадр из видео

Всемирная боксерская организация (WBO) направила официальное требование чемпиону в супертяжелом весе Александру Усику. Организация хочет получить от украинца новые медицинские документы, которые подтвердят характер его травмы и сроки восстановления.

Поводом стали ролики в социальных сетях, где абсолютный чемпион был замечен за игрой в футбол и танцами, сообщает BoxingScene.

Эти кадры вызвали сомнения у руководства WBO в том, что состояние здоровья Александра Усика действительно соответствует представленным ранее медицинским заключениям.

Тот самый танец Усика. Кадр из видео

В письме отмечается, что повторное обследование должно пройти не позднее понедельника. Организация требует подробную информацию о диагнозе, прогнозе восстановления и всех медицинских рекомендациях.

Что ждет Усика

Если документы не будут предоставлены, комитет WBO оставляет за собой право принять меры в соответствии с регламентом. Это может повлиять на проведение обязательного боя Усика против Джозефа Паркера, переговоры о котором уже откладывались по просьбе украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Усик прошел обследование в Испании, где врачи подтвердили проблемы со спиной и рекомендовали месяц без нагрузок и месяц терапии. Однако теперь после публикаций в сети эти заключения поставлены под сомнение, и WBO хочет получить новые доказательства.

Напомним, именно команда Джозефа Паркера, который должен стать следующим соперником Александра Усика, первой выразила негодование по поводу танцев украинского спортсмена.